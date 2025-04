Quem é Pedro Waddington? Filho de Helena Ranaldi estreia em ‘Vale Tudo’

Na trama, Tiago é filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e do empresário Marco Aurélio (Alexandre Nero). Criado em meio ao luxo, mas com carência afetiva, o personagem é introspectivo, escuta música clássica e sonha em ser maestro. A postura sensível o afasta do pai, que o enxerga com desconfiança e questiona sua masculinidade.

A relação conflituosa com o pai e o apoio incondicional da mãe marcam o núcleo dramático de Tiago, que também se envolve romanticamente com Fernanda (Ramille) e enfrenta a concorrência de André (Breno Ferreira).