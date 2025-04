‘Vale Tudo’: Como está Lídia Brondi hoje? Atriz viveu Solange na versão original da novela

A memorável Solange Duprat faz sua estreia oficial no remake de Vale Tudo nesta quarta-feira, 2, após uma breve aparição no primeiro capítulo. Interpretada por Alice Wegmann, a personagem foi vivida por Lídia Brondi na versão original, de 1988. A atriz foi estrela da teledramaturgia dos anos 1970 e 1980, mas optou por deixar a carreira e leva uma vida discreta.

No folhetim de Gilberto Braga, Solange era jornalista em uma revista de moda. Ela batia de frente com a vilã Maria de Fátima, então vivida por Glória Pires. Lídia encantou os telespectadores com seu corte de cabelo com franjinha marcante e virou referência de moda.

Lídia Brondi como Solange Duprat em 'Vale Tudo', de 1988. Foto: Acervo/Globo

Agora, no remake de Manuela Dias, a personagem será diretora de uma agência de conteúdo. Além de perder o amado Afonso (Humberto Carrão) para Fátima (Bella Campos), também sofrerá de diabetes e dependerá do uso de medicamentos.

Por onde anda Lídia Brondi?

PUBLICIDADE Hoje com 64 anos, Lídia trabalha como psicóloga e tem um consultório em São Paulo. Sem perfis públicos nas redes sociais, faz raras aparições ao lado do marido, o ator Cássio Gabus Mendes, e de amigos. Lídia estreou na TV com a novela O Grito, em 1975, e emendou uma sequência de produções. Ficou mais conhecida com o papel de Verinha, em Dancin’ Days (1978). Outras interpretações marcantes foram em Baila Comigo (1981), Roque Santeiro (1985) e Tieta (1989).

A atriz decidiu se afastar da televisão após o fim da novela Meu Bem, Meu Mal, em 1990. Foi depois das gravações desse folhetim que começou o relacionamento com Cássio (antes, ela foi casada com o diretor Ricardo Waddington, com quem teve uma filha).

Cássio Gabus Mendes e Lídia Brondi em 1988. Foto: Acervo/Globo

Curiosamente, Lídia e Cássio viveram um casal em Vale Tudo, com ele no papel de Afonso. No ano passado, Cássio, que é ativo nas redes sociais, postou um vídeo ao lado de Lídia no show da cantora norte-americana Dionne Warwick, em São Paulo.

Em janeiro, Lídia apareceu nas redes sociais de Glória Pires, em registro feito em agosto passado, no aniversário de Glória. Na foto, também estão Cássio e Orlando Morais, marido da primeira intérprete de Maria de Fátima.

Lídia chegou a ser convidada pela Globo para participar do remake de Vale Tudo, mas recusou. Apesar dos 30 anos longe das telinhas, já foi chamada algumas vezes para voltar a atuar, bem como para participar de programas de TV e entrevistas - sempre recusando educadamente.

Em 2017, Cássio Gabus Mendes falou brevemente sobre a decisão da mulher durante participação no Domingão do Faustão. “A vida conspira em determinados momentos e não é por acaso. Não foi nada determinante, não houve uma razão muito clara. É muito mais o momento da vida que te leva. Foi uma coragem muito grande, sem dúvida nenhuma”, disse o ator.