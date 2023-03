Saiba quem é Thiago Nigro, o Primo Rico, novo namorado de Maíra Cardi

Maíra Cardi, ex-BBB e coach de emagrecimento, revelou que está vivendo um relacionamento com Thiago Nigro, conhecido na internet como Primo Rico, por meio de uma série de fotos compartilhadas em conjunto no Instagram nesta quarta-feira, 1º.

“Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida”, disse Maíra. Segundo ela, os dois têm valores e sonhos semelhantes, o que resultou em uma “conexão muito forte desde o início”.

“Sabemos que queremos construir uma vida juntos, compartilhando cada momento e enfrentando os desafios de mãos dadas”, declarou também. “Acreditamos que cada um de nós deve buscar a própria felicidade e não a dos outros. E com essa convicção, queremos construir um relacionamento saudável e feliz, em que possamos crescer juntos, superando obstáculos e vivendo momentos incríveis”.

Quem é Thiago Nigro?

Thiago Nigro tem 32 anos e é natural da cidade de São Paulo. Ele ganhou notoriedade na internet em 2016 com a criação do O Primo Rico, canal no Youtube sobre negócios e investimentos.

Hoje, o influenciador já conta com mais 6 milhões de inscritos e quase 8 milhões de seguidores no Instagram. Diariamente, ele compartilha dicas e informações sobre finanças e formas de gerenciar seu dinheiro, além de trechos do PrimoCast, em que recebe convidados para falar do assunto.

Em 2018, Nigro publicou o livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, em que ensina aos leitores os pilares para atingir a independência financeira. Em 2019, a obra foi a terceira mais vendida no Brasil segundo levantamento da Nielsen e, em 2020, atingiu o topo da lista.

Em 2021, ele concedeu uma entrevista ao Estadão e revelou mais sobre sua criação e sua relação com o mercado financeiro. “Tive uma infância muito boa, meus pais cuidaram bem de mim e me deram um ensino incrível. Eles sempre foram empreendedores e me ensinaram muita coisa, mas a falta de educação financeira acabou tendo impactos na nossa vida”, revelou.

Thiago Nigro é criador do canal Primo Rico e autor do livro mais vendido no Brasil em 2020. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Já começando a vida adulta, ele ingressou no curso de Relações Internacionais na ESPM, na capital paulista, e fazia bicos de barman e garçom para ajudar a pagar a faculdade. Na época, participou de diversos processos seletivos em bancos, mas não teve sucesso.

Mesmo sem clientes e experiência, ele resolveu fundar seu próprio escritório de investimentos. No começo, enfrentou dificuldades, mas depois conseguiu ampliar o público e o negócio rendeu - chegou a ter mais de 30 funcionários.

“Nesse momento eu atingi minha liberdade financeira”, disse à reportagem. Ele tinha 26 anos e foi nesse período que, tendo conquistado a estabilidade que desejava, começou a produzir conteúdos para a internet. Confira a entrevista completa aqui.