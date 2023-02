Como Scooby e Piovani, relembre ex-casais brasileiros que tiveram a vida familiar exposta na web

Conflitos familiares são questões complexas que ganharam novos ares após a criação das redes sociais. Entre as relações de famosos, a internet tem um peso ainda maior pela exigência de uma constante exposição.

Recentemente, a atriz Luana Piovani e o surfista Pedro Scooby protagonizaram um novo embate na família após o atleta ser acusado de negar a pagar a pensão dos filhos. As brigas e as indiretas nas redes sociais, porém, começaram ainda em 2019, logo quando o casal se separou e Scooby se envolveu com a cantora Anitta.

Mas não são apenas os dois que já vivenciaram conflitos que se estenderam até o mundo online. Nomes como Maíra Cardi e Arthur Aguiar e Jojo Todynho e Lucas Souza já tiveram a vida familiar exposta na web. Relembre alguns deles.





Luana Piovani X Pedro Scooby

O ex-casal começou a falar publicamente da relação após a separação ainda em 2019, quando o surfista se envolveu com a cantora Anitta três meses após o término. À época, Luana disse que Scooby não compareceu ao aniversário dos gêmeos Bem e Liz.

Recentemente, a atriz fez diversas publicações em que acusava o marido de não querer pagar apropriadamente a pensão das crianças, Dom, Bem e Liz. Em janeiro, Piovani disse que o surfista abriu um processo contra ela em Portugal e que se deparou, até mesmo, com fotos dela em que aparecia nua.

A defesa do atleta alegou que ele teria interesse em resolver o conflito de forma “amigável” através de advogados. Além disso, Scooby compartilhou um pronunciamento em que dizia que a artista havia descumprido uma decisão judicial de não expor os filhos.





Maíra Cardi X Arthur Aguiar

As brigas entre o ex-casal passaram a vir a público em 2020. Tudo começou quando Maíra gravou um vídeo, publicado no Instagram, em que alegava ter vivido um “relacionamento abusivo” e revelava haver sido traída por Arthur “diversas vezes”.

À época, o ator chegou a confirmar as traições. “Eu a traí, não me orgulho disso. Me arrependo muito. E minha ficha só caiu quando a casa caiu”, disse.

Pouco antes de o artista ser anunciado no elenco do BBB 22, os dois voltaram a se relacionar. Maíra apoiou o ator constantemente durante a participação dele no reality show.

Em outubro, porém, o agora ex-casal anunciou uma nova separação. A influenciadora confirmou o término em definitivo nas redes sociais e contou que os dois ainda mantêm uma boa relação.





Jojo Todynho X Lucas Souza

Em um conflito que ainda não terminou, a cantora Jojo Todynho e o militar Lucas Souza vêm trocando ofensas nas redes sociais. Recentemente, Jojo fez uma live no Instagram em que rebatia acusações que Lucas havia feito nos últimos dias.

O militar disse que a artista trocava mensagens com um ex-segurança de Gabriel Monteiro (PL), ex-vereador do Rio de Janeiro, e que era apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sem conhecimento do público.

Durante a transmissão, Jojo alegou que o ex-marido é ciumento e já “partiu para cima” de um garçom durante uma viagem após acusá-lo de flertar com a agora ex-mulher.

Em dezembro, a artista chegou a se afastar das redes sociais após os conflitos recorrentes. Ela também pediu uma medida protetiva contra o militar.

Os dois começaram a namorar em agosto de 2021 e decidiram oficializar a união em janeiro do ano seguinte. A separação veio dez meses após a cerimônia, em outubro de 2022.





Carlinhos Maia X Lucas Guimarães

Em outubro de 2022, os influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães surpreenderam os seguidores ao anunciarem a separação depois de 13 anos juntos. Após a decisão, os dois passaram a falar sobre o término frequentemente nas redes sociais.

Carlinhos falava sobre a dificuldade do divórcio e dizia que o motivo havia sido “um erro” dele. O influenciador chegou a fazer uma participação no PodCats, podcast apresentado pelo então ex-marido, em que falou sobre o término.

“Não quero viver na noite, não quero pagar de superado. Eu não sou celebridade mesmo, essas que vocês querem [ver], que ficam aparecendo maravilhosas, falando: ‘Terminei um relacionamento de 13 anos, está tudo lindo’”, afirmou na ocasião.

No início do ano, os dois voltaram a aparecer juntos em publicações nas redes sociais, indicando que haviam reatado o casamento. Eles oficializaram a união em 2019, às margens do Rio São Francisco.





Gabriel Medina X Yasmin Brunet

Gabriel Medina e Yasmin Brunet se separaram em janeiro de 2022. Foto: Loren Elliott / REUTERS

O casamento do surfista Gabriel Medina e da modelo Yasmin Brunet chegou ao fim em janeiro de 2022. Três dias antes, o atleta havia anunciado que não participaria da primeira etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Pipeline, no Havaí, para cuidar da saúde mental.

Antes do anúncio, Yasmin havia publicado um story no Instagram sobre a diferença entre gostar, paixão e amor, dando indícios sobre a separação. A modelo continuou compartilhando frases nos stories, o que foi apontado como “indiretas”, e Medina também chegou a comentar sobre o término.