Paolla Oliveira fala sobre papel de Heleninha Roitman em ‘Vale Tudo’: ‘Nada caiu no colo’

Paolla Oliveira falou sobre a sua expectativa para a estreia de Vale Tudo. O remake do folhetim que fez sucesso nos anos 1980 será a próxima novela das 9 da Globo e estreia no dia 31 de março.

Heleninha Roitman será interpretada por Paolla Oliveira no remake de 'Vale Tudo'. Foto: Marcos Serra Lima/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE A atriz irá interpretar Heleninha Roitman, papel vivido originalmente por Renata Sorrah, e revelou que a oportunidade de trabalho “não caiu de mão beijada.” “Pedi para fazer um teste. Foi um pedido muito cara de pau. Acho que os testes fazem parte da nossa profissão para que a equipe responsável, a Manu (Manuela Dias) e o Paulinho (Silvestrini), avalie, veja se funciona... Na minha carreira, nada caiu no colo. E penso que a gente tem que honrar o lugar que a gente conquistou”, disse à Quem.

Ela ainda explicou que, para se preparar para viver a personagem, frequentou reuniões do Alcoólicos Anônimos ao lado de Pedro Waddignton, que interpreta o filho de Heleninha.

A atriz começou as preparações para o papel ainda no ano passado e conseguiu conciliar o trabalho com os ensaios do carnaval 2025.

“Às vezes, a gente fica tão perturbado com as expectativas que a gente esquece do quanto é importante trabalhar em um projeto grandioso como esse. É uma novela política, com personagens mais próximos da nossa realidade, sem maniqueísmo. Quero que essa novela seja um sucesso.”

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais