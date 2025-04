Paolla Oliveira mostra preparação para estreia como Heleninha em ‘Vale Tudo’

Paolla promete emocionar e trazer um olhar mais humano para nova Heleninha Roitman Foto: @paollaoliveirareal via Instagram/Globoplay/Reprodução

Momentos antes de sua estreia nesta terça-feira, 1º, como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo, Paolla Oliveira compartilhou com seus seguidores momentos de preparação para viver a personagem que foi de Renata Sorrah na versão original da novela.

Em uma publicação nas redes sociais, a atriz revelou sua conexão profunda com Heleninha e o desejo de dar vida a ela na nova versão da trama. “Desde que soube que ela voltaria para a televisão, essa personagem me atravessou. Pedi para fazer o teste e fui atrás dela com coragem”, escreveu.

Segundo Paolla, interpretar essa personagem em 2025 exige um olhar mais empático e humano, refletindo mudanças na sociedade e na forma de contar histórias. “Ela lida com dores silenciosas e representa uma realidade que toca muitas pessoas, mesmo quando não é dita em voz alta”, afirmou.

O desafio de assumir um papel icônico não intimidou a atriz, que revelou ter se entregado completamente ao projeto. "Estar nesse papel é uma entrega profunda, é arte, é risco, é desejo de verdade", declarou.

A expectativa para os próximos capítulos segue alta, e a estreia da atriz como Heleninha já gerou grande repercussão entre os telespectadores e, ao que tudo indica, conquistou a audiência. No X (antigo Twitter), internautas elogiaram a atriz.