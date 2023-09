A Fazenda 15 tem estreia programada para a próxima terça-feira, 19, com pré-estreia na segunda, 18, às 22h30. A divulgação dos participantes do reality show da Record acontece nesta quinta-feira, 14.

Entre os peões, foi confirmada a participação de WL Guimarães. O influenciador, que tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, também ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP.

Participante menos conhecido entre os divulgados até agora, WL foi definido até por Chico Barney, responsável pela divulgação de seu nome: “Para ser sincero, tive que dar um Google”.

WL é ex-namorado de Ingrid Ohara, que esteve n’A Fazenda em 2022. Foi ela quem jogou esterco de cavalo em outro participante em sua edição.