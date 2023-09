‘A Fazenda’: Record divulga hoje lista de participantes; veja como assistir e o que esperar

A Record divulga nesta quinta-feira, 14, a lista completa dos participantes da nova temporada de A Fazenda. O anúncio deverá seguir um cronograma, começando às 9h e com término previsto para as 19h.

9h - Perfil @afazendarecord no Kwai

11h - Coluna Fábia Oliveira/ Metrópoles

13h - Site Notícias da TV

14h30- Podcast Felipeh Campos

15h30 - Chico Barney/ Uol

17h30 - Portal Léo Dias

19h - Coluna Flávio Ricco/ R7

Na próxima temporada do reality, que chega à sua 15ª edição, o formato tradicional será mantido. Celebridades serão confinadas na cidade de Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, em busca do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Uma novidade nesta edição é a reintrodução do “Paiol”, uma dinâmica que confina candidatos em uma espécie de fase preliminar. O elenco principal será composto por 18 peões, enquanto outras dez pessoas, divididas igualmente entre homens e mulheres, competirão no “Paiol” por mais quatro vagas para entrar oficialmente no programa. No total, serão 23 peões competindo pelo prêmio milionário.

No Programa de Todos os Programas de terça-feira, 12, Rodrigo Carelli, o diretor do programa, esclareceu que o “Paiol” não será exclusivo para ex-participantes de edições anteriores de “A Fazenda”. A dinâmica busca proporcionar uma segunda oportunidade para aqueles que já estiveram em outros realities, mas também pode incluir participantes que nunca estiveram na sede do programa.

Continua após a publicidade

Durante a última semana, as redes sociais oficiais do programa começaram a publicar algumas pistas sobre os novos participantes. Entre as informações divulgadas, destacam-se a presença de um jogador de futebol, uma influenciadora digital, um ex-participante de edições anteriores do programa e uma comunicadora, apelidada de “a âncora”.

A Fazenda começa na próxima terça-feira, dia 19. No entanto, na segunda-feira, dia 18, a Record apresenta uma pré-estreia do programa às 22h30, com a reunião de todos os peões.