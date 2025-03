Al-Taawon x Al-Hilal no Campeonato Saudita: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Saudita, a partida entre Al-Taawon e Al-Hilal está marcada para acontecer neste sábado, a partir das 16h (horário de Brasília). Sediado no King Abdullah Sport City, em Buraida, na Arábia Saudita, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV BandSports e pelo canal GOAT no YouTube.

Time de meio de tabela, o Al-Taawon está atualmente na oitava colocação do torneio nacional, com 34 pontos. Caso vença, o clube pode ultrapassar o sétimo lugar da competição, ocupado agora pelo Al-Ettifaq, com 35 pontos, mas não as demais equipes. Isso porque, mais à frente, o sexto colocado, Al-Shabab, possui nove pontos a mais. O Al-Taawon deve também evitar ser ultrapassado neste momento. Logo atrás de si, Al-Riyadh e Al Kholood vêm com 33 e 31 pontos, respectivamente, e uma vitória deixaria ambos mais próximos do clube de Mohammed Al-Abdali.

Já o Al-Hilal está em uma posição mais confortável da classificação. Em segundo lugar, o clube pode até não conseguir ultrapassar o líder, Al-Ittihad, com uma vitória, mas fica bem mais próximo disso. Com 54 pontos no momento, o time de Jorge Jesus sobe para os 57, caso vença, e fica somente a quatro do primeiro colocado, que tem uma partida a mais.

AL-TAAWON X AL-HILAL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO SAUDITA

Data: 15/03/2025

15/03/2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: King Abdullah Sport City, em Buraida (SAU)

ONDE ASSISTIR A AL-TAAWON X AL-HILAL AO VIVO

BandSports (TV fechada)

(TV fechada) Canal GOAT (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-TAAWON

AL-TAAWON: Mailson, Al Mufarrij, Slaluli e Girotto; Nasser, Fajir, El Mahdioui e Flávio; Madash, Barrow e João Pedro. Técnico: Mohammed Al-Abdali.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO AL-HILAL

AL-HILAL: Bono; Al-Yami, Koulibaly, Al-Dawsari, Al-Harbi; Kanno, Rúben Neves, Malcom, Kaio César, Al-Dawsari; Marcos Leonardo. Técnico: Jorge Jesus.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE AL-TAAWON E AL-HILAL

11/03 - Al-Taawon 2 x 2 Tractor - Copa da AFC

2 x 2 Tractor - Copa da AFC 11/03 - Al-Hilal 4 x 0 Pakhtakor - Liga dos Campeões da Ásia