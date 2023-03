Bar transmite jogo errado do Noroeste e torcedores se surpreendem após notícia do resultado real

Pela partida de ida das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista, o Noroeste venceu o Velo Clube, fora de casa, pelo placar de 1 a 0. Carlão, centroavante da equipe, marcou o único gol do jogo, em um voleio de rara felicidade. Esse é o resultado que qualquer um encontrará ao pesquisar sobre o jogo ou ao conferir a súmula no site da FPF, mas em um bar de Bauru, cidade do Norusca, a história foi diferente: o Noroeste perdeu o jogo por 3 a 2.

A história é inusitada e causa estranheza a um primeiro olhar. Como, no mesmo dia e horário, uma equipe pode vencer, mas ser derrotada em um bar da cidade? A explicação é simples: uma pequena confusão ao transmitir a partida na TV do estabelecimento resultou neste surgimento de uma “realidade alternativa” para o grupo de torcedores que acompanhou o jogo no Bar do Valdir, um dos mais populares da cidade.

As partidas da Série A2 nesta temporada têm transmissão do Paulistão Play e do canal no YouTube oficial da competição. Na sexta-feira, o jogo entre Velo Clube e Noroeste foi exclusivo no streaming, mas as equipes já haviam se enfrentado no início do ano, pela primeira fase da competição - quando o Velo Clube venceu, em casa, por 3 a 2.

Partida entre Velo Clube e Noroeste na primeira da Série A2 do Campeonato Paulista. Foto: Bruno Freitas/Noroeste

Por conta disso, o VT do jogo da primeira fase foi selecionado erroneamente para ser transmitido para os clientes do bar, que torceram e ficaram frustrados com a derrota do Noroeste - que aconteceu no dia 21 de janeiro, pela terceira rodada da competição. Áudios de torcedores viralizaram na internet e foram divulgados na rede social pelo jornalista Bruno Ribeiro, do TV Preve. Ninguém no bar se deu conta de que o jogo que estavam vendo já havia acontecido.

O bar se encontra na região comercial da cidade de Bauru. Apesar de simples, ele é um dos mais frequentados da região, em sua maioria por universitários - a Universidade do Estado de São Paulo (Unesp) tem um de seus campi na cidade. A história viralizou por causa dessa fama do estabelecimento. Ribeiro recebeu os áudios por meio dos grupos de WhatsApp, no domingo.

“Conversando com os envolvidos a gente descobriu que não foi um problema especifico ao Bar do Valdir”, conta ao Estadão. “É um problema cada vez mais recorrente, por causa dessa transmissão online dos jogos.” Sem a familiaridade com a tecnologia, o público está mais propenso a cometer erros - como o que aconteceu no bar.

Além de ambos os confrontos terem acontecido em Rio Claro, a confusão se deve também à semelhança das escalações do Noroeste em cada uma das partidas: dos 11 titulares na primeira fase contra o Velo Clube, nove estiveram em campo na última sexta-feira.

Irritados com a derrota, os torcedores do Norusca - como é popularmente conhecida a equipe - se surpreenderam quando pessoas de fora do bar comemoraram a vitória do time. “Todos decepcionados com o time, chegou um ‘brother’ lá: ‘viu, perdemos o jogo’. O jogo pegado, foi 3 a 2. No Bar do ‘Vardi’ colocaram o jogo da primeira fase (do Campeonato Paulista), que jogou com o mesmo time e a galera lá toda vendo o jogo, vibrando com o jogo antigo achando que estava ao vivo”, diz um dos áudios divulgados nas redes sociais.

“Foi isso mesmo, cara. O Paulinho colocou o jogo errado. Nós vimos o jogo errado.” O Estadão confirmou a veracidade da história. Após o episódio cômico, o Noroeste volta a campo nesta terça-feira para decidir a vaga às semifinais do Paulista. Com a vantagem de 1 a 0, um empate diante do Velo Clube garante a classificação. A partida acontece às 21h (horário de Brasília).

Glauco Serrano é um dos torcedores que estiveram presentes no Bar durante o jogo errado. “A gente costuma se reunir. Na sexta, um dos garçons procurou o link do jogo no YouTube e clicou no primeiro que apareceu. Como o áudio da TV é baixo e com o barulho no bar, nós nem percebemos (que não se tratava do jogo das quartas)”, conta ao Estadão. “Até estranhamos por não ter muita torcida no estádio, mas seguimos torcendo e vibrando, por um jogo que o Noroeste já tinha perdido.” A confusão só foi desfeita quando um conhecido chegou ao local, comemorando a vitória e o gol de voleio marcado por Carlão.

Transmissão do Paulistão

Com a maioria das transmissões da A2 do Paulistão sendo transmitida pelo streaming, as gravações dos jogos ficam disponíveis sob demanda aos torcedores. As partidas da primeira fase também tiveram cobertura da Cultura na TV aberta.

Efeito Mandela

O episódio é um exemplo de um fenômeno que se popularizou na internet nos últimos anos: o efeito Mandela. Teorizado por Fiona Broome, que se autodefine como pesquisadora paranormal, ele trata das falsas memórias que duas ou mais pessoas podem ter de um mesmo acontecimento. No caso da pesquisadora, ela acreditava que o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela (1918-2013) teria morrido na prisão nos anos 1980.

Ao conversar sobre essa memória ela percebeu que muitas outras pessoas também tinham essa mesma recordação falsa e escreveu um artigo sobre sua experiência. Desde então, em grupos e fóruns na internet, o conceito se difunde. Ainda que não seja provado cientificamente, outros episódios também ganharam fama - além da falsa morte de Mandela na prisão -, como o caso do personagem C-3PO da série Star Wars, no qual algumas pessoas acreditam que ele teria as duas pernas douradas - o correto é uma prata e outra dourada.

O caso do jogo entre Velo Clube e Noroeste, ainda que tenha sido breve, criou duas percepções da realidade: o grupo que estava no Bar do Vardi acreditava fielmente que sua equipe havia sido derrotada, o que dificultaria o acesso à primeira divisão do Paulista; enquanto isso, o restante da cidade de Bauru comemorava a importante vitória nas quartas de final.