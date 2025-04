CEO da Superbet anuncia renovação com São Paulo até 2030 e diz que valor pode chegar a R$ 1 bilhão

Segundo apurou o Estadão, o São Paulo vai receber um valor fixo de R$ 678 milhões com a renovação, com bônus que podem chegar até a R$ 1 bilhão. O acordo novo já faz o valor pago pela bet ao clube do Morumbi subir de R$ 54 milhões para R$ 78 milhões.

A projeção é que no último ano deste vínculo, em 2030, o clube receba R$ 140 milhões fixos. A bet tem estreitado relações com o São Paulo, sendo inclusive responsável por boa parte do salário do meia Oscar, principal contratação do clube nesta temporada.