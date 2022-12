O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 ao perder para a Croácia nas quartas de final e, com isso, vai igualar um incômodo jejum pelo qual já tinha passado antes: de 1970 a 1994, foram 24 anos sem conquistar o título da maior competição do futebol. Com a mais recente derrota, ficará de 2002 a 2026.

De lá para cá, o Brasil caiu quatro vezes nas quartas, em 2006, 2010, 2018 e no Catar, e uma nas semifinais, no fatídico 7 a 1 para a Alemanha, quando jogava em casa. Os algozes nas outras edições foram França, Holanda e Bélgica, todos europeus.

Seleção brasileira durante a disputa de pênaltis contra a Croácia, que sacramentou eliminação da Copa de 2022. Foto: Adrian Dennis/AFP

No último século, os representantes do velho continente também ‘incomodaram’ a seleção. Em 1974, a ‘Laranja Mecânica’ holandesa, comandada por Johan Cruyff, levou a melhor na última rodada da segunda fase, no jogo decisivo; quatro anos depois, em 1978, a polêmica goleada de 6 a 0 da Argentina sobre o Peru tirou as chances do Brasil chegar à final; em 1982, a ‘Tragédia do Sarriá', quando a desacreditada Itália de Paolo Rossi despachou o time comandado por Telê Santana.

Na edição de 1986, com o mata-mata de volta, a França, conhecida algoz da seleção brasileira, levou a melhor nas quartas de final ao triunfar nos pênaltis; já em 1990, último ano do antigo jejum, a dolorosa derrota para a Argentina nas oitavas por 1 a 0, em uma partida que contou com a polêmica da ‘água batizada’ dada pelos ‘hermanos’ ao lateral-esquerdo Branco.

Caso não leve em 2026, o Brasil passará pelo maior período sem títulos de Copa em sua história se contar desde o primeiro troféu, em 1958. De 1930, quando começou a competição, até a conquista inaugural, foram 28 anos.