Estadão simula grupos do Mundial de 2025 com Palmeiras e Flamengo em chaves acessíveis; veja

A Fifa realiza nesta quinta-feira, 5, às 15h (horário de Brasília), o sorteio do Mundial de Clubes. O novo formato do torneio estreia em julho de 2025, nos Estados Unidos, como parte dos preparativos para a Copa do Mundo. A competição vai contar com 32 equipes, incluindo os brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, além de outras potências do futebol europeu. O Estadão simulou os possíveis grupos, seguindo as regras adotadas para a formação das chaves (veja baixo).

Palmeiras, Flamengo, Fluminense serão cabeças de chave, enquanto o Botafogo, que ficou com a última vaga após conquistar a Copa Libertadores, vai para o pote 3. Segundo o regulamento, clubes de uma mesma federação não se enfrentam na fase classificatória, com exceção de equipes vinculadas à Uefa.

Troféu do Mundial de Clubes de 2025. Torneio será realizado nos Estados Unidos em julho. Foto: Reprodução/Fifa

A regra determina ainda que pelo menos um e no máximo dois times europeus façam parte do mesmo grupo. Assim, quatro dos oito grupos vão ter pelo menos dois representantes europeus. Por ficar no pote 3, o Botafogo obrigatoriamente vai enfrentar dois europeus na fase classificatória.

Por razões de equilíbrio, segundo a Fifa, os sul-americanos do pote 1 (Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense) enfrentam os europeus mais bem ranqueados do pote 2 (Chelsea, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Porto). Os demais, Atlético de Madrid, Benfica, Juventus e Red Bull Salzburg, serão sorteados com times da Europa presentes no pote 1 (Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain). Assim, a simulação do torneio feita pelo Estadão ficou da seguinte maneira, com palmeirenses e flamenguistas em chaves acessíveis.

Grupo A : Manchester City, Red Bull Salzburg, Al-Hilal e Inter Miami

: Manchester City, Red Bull Salzburg, Al-Hilal e Inter Miami Grupo B : Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Al-Ahly e Seattle Sounders

: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Al-Ahly e Seattle Sounders Grupo C : Flamengo , Borussia Dortmund, Monterrey e Auckland City

: , Borussia Dortmund, Monterrey e Auckland City Grupo D : Palmeiras , Inter de Milão, Leon e Mamelodi Sundowns

: , Inter de Milão, Leon e Mamelodi Sundowns Grupo E : Real Madrid, Benfica, Boca Juniors, Urawa Red Diamonds

: Real Madrid, Benfica, Boca Juniors, Urawa Red Diamonds Grupo F : Paris Saint-Germain, Juventus, Botafogo e Pachuca

: Paris Saint-Germain, Juventus, e Pachuca Grupo G : River Plate, Porto, Ulsan Hyundai e Espérance Tunis

: River Plate, Porto, Ulsan Hyundai e Espérance Tunis Grupo H: Fluminense, Chelsea, Wydad Casablanca e Al Ain

Manchester City e Real Madrid, e Flamengo e Palmeiras, serão alocados em grupos com caminhos separados no mata-mata e somente se encontrarão nas semifinais se alcançarem a classificação em seus respectivos grupos. O mesmo princípio se aplicará aos eventuais duelos de Bayern de Munique ou Paris Saint-Germain contra River Plate ou Fluminense.

Confira os potes do sorteio do Mundial de Clubes da Fifa

Pote 1 : Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), Paris Saint-Germain, (França), Flamengo (Brasil), Palmeiras (Brasil) , River Plate (Argentina) e Fluminense (Brasil) .

: Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha), Bayern de Munique (Alemanha), Paris Saint-Germain, (França), , River Plate (Argentina) e . Pote 2 : Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Red Bull Salzburg (Áustria).

: Chelsea (Inglaterra), Borussia Dortmund (Alemanha), Inter de Milão (Itália), Porto (Portugal), Atlético de Madrid (Espanha), Benfica (Portugal), Juventus (Itália) e Red Bull Salzburg (Áustria). Pote 3 : Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina) e Botafogo (Brasil) .

: Al-Hilal (Arábia Saudita), Ulsan Hyundai (Coreia do Sul), Al-Ahly (Egito), Wydad Casablanca (Marrocos), Monterrey (México), León (México), Boca Juniors (Argentina) e . Pote 4: Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (Emirados Árabes Unidos), Espérance Tunis (Tunísia), Mamelodi Sundowns (África do Sul), Pachuca (México), Seattle Sounders (EUA), Auckland City (Nova Zelândia) e Inter Miami (EUA).