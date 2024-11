Fifa define sedes e estádios dos jogos finais do Intercontinental de Clubes de 2024

A Fifa anunciou nesta terça-feira, 12, as sedes e os estádios das partidas finais do campeonato Intercontinental de Clubes de 2024. O torneio acontece no Catar, no mês de dezembro.

Os estádios Lusail e 974, em Doha, que foram palcos da Copa do Mundo de 2022, receberão as partidas decisivas.

Real Madrid, de Vinícius Júnior, já está garantido na final do Intercontinental de Clubes Foto: Jose Breton/AP

PUBLICIDADE O futebol brasileiro será representado no Intercontinental de Clubes, uma vez que Botafogo e Atlético-MG estão na decisão da Copa Libertadores da América. O campeão garante uma vaga na competição no final do ano. O vencedor da Libertadores entra nas quartas de final da competição. Botafogo ou Atlético-MG terão pela frente o Pachuca, do México, que foi o campeão da Liga dos Campeões da Concacaf. O jogo, nomeado de “dérbi das Américas” será realizado no Estádio 974, no dia 11 de dezembro.

A decisão do Intercontinental de Clubes ocorre no dia 18 de dezembro, no Estádio Lusail. O Real Madrid, campeão da Uefa Champions League, já está garantido na final.

O Estádio 974 sediou seis partidas na Copa do Mundo de 2022. O Estádio Lusail abrigou a final entre Argentina e França.

O Intercontinental de Clubes é um torneio diferente do Mundial de Clubes, que será agora disputado a cada quatro anos. A primeira edição está marcada para 2025, nos Estados Unidos, com 32 clubes.

Times da Copa Intercontinental:

Atlético-MG ou Botafogo - Campeão da Conmebol Libertadores 2024

Al-Ain - Campeão da Champions League Asiática 2023/24

Auckland City - Campeão da Champions League da Oceania 2024

Al Ahly - Campeão da Liga dos Campeões da África 2023/24

Pachuca - Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

Real Madrid - Campeão da Uefa Champions League 2023/24

Jogo 1 - Playoff Africano/Asiático/Pacífico

Data: 22 de setembro de 2024

Clubes: Al Ain 6 x 2 Auckland City

Local: Estádio Hazza bin Zayed, Al Ain, Emirados Árabes Unidos

Jogo 2 - Copa Africana/Asiática/Pacífico

Data: 29 de outubro de 2024

Clubes: Al-Ahly 3 x 0 Al Ain

Local: Estádio Internacional do Cairo, Cairo, Egito

Jogo 3 - Dérbi das Américas

Data: 11 de dezembro de 2024

Clubes: Campeão da Libertadores 2024 x Pachuca

Local: Estádio 974, Doha, Catar

Jogo 4 - Copa Challenger

Data: 14 de dezembro de 2024

Clubes: Vencedor do Jogo 3 x Al-Ahly

Local: Estádio 974, Doha, Catar

Jogo 5 - Final da Copa Intercontinental

Data: 18 de dezembro de 2024

Clubes: Real Madrid x Vencedor do Jogo 4

Local: Estádio Lusail, Doha, Catar