Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo conhecem seus grupos no Paulistão 2023; veja sorteio

Publicidade

O Campeonato Paulista de 2023 teve seu lançamento nesta terça-feira, em um pavilhão montado no Estádio do Pacaembu, e prevê poucas mudanças em relação à edição do ano passado. O regulamento do Paulistão 2023 novamente terá 16 datas, assim como em outros anos. A competição se inicia no dia 15 de janeiro e vai até 9 de abril. Em 2022, o torneio regional começou em 23 de janeiro e se encerrou no dia 3 de abril. O Santos ficará no Grupo A; São Paulo é o cabeça de chave no B; Corinthians abre o Grupo C; e Palmeiras está no D.

Dezesseis clubes serão divididos em quatro grupos. As equipes enfrentam os rivais das outras chaves. Eles não jogam dentro das suas respectivas chaves. Os dois melhores colocados avançam de fase e se enfrentam nas quartas de final em jogo único. A semifinal também será realizada em apenas uma partida. A decisão do título vai ser definida em dois jogos, repetindo o formato deste ano.

Leia também Caminhões com equipamentos da Fórmula 1 têm ajuda da PM para superar bloqueios em São Paulo

O campeão do Paulistão 2023 ganhará R$ 5 milhões de premiação. O Palmeiras é o atual campeão paulista ao bater o São Paulo na final da edição passado.

O campeonato estadual do ano que vem contará com a volta da Portuguesa, que conquistou o acesso neste ano após sete anos longe da elite do futebol paulista. O presidente do clube, Antonio Castanheira, celebrou a volta à primeira divisão e quer uma campanha segura da equipe.

“É um momento especial para a Portuguesa, voltaremos a disputar a elite do estadual, o que pode significar um investimento maior no futebol. Em conjunto com o Toninho Cecílio, estamos trabalhando arduamente para a construção do elenco que jogará o Paulistão. Sabemos das dificuldades, mas queremos fazer uma campanha segura, fincar raízes entre os principais clubes do estado e buscar uma vaga na Série D”.

São Paulo e Palmeiras se enfrentaram na final do Paulistão 2022, e o time alviverde levou a melhor. Foto: Felipe Rau/Estadão

Grupos do Paulistão 2023

Continua após a publicidade

Grupo A

Santos

Red Bull Bragantino

Botafogo

Inter de Limeira

Grupo B

São Paulo

Guarani

Mirassol

Água Santa

Grupo C

Corinthians

Ituano

Ferroviária

São Bento

Grupo D

Continua após a publicidade

Palmeiras

São Bernardo

Santo André

Portuguesa

Transmissão do Paulistão

O Paulistão 2023 agora passará a ser transmitido em todas as plataformas possíveis: a Warner Discovery, que transmitiu a competição no serviço de streaming HBO Max e Estádio TNT Sports, levará os jogos ao vivo no canal fechado TNT. Dessa forma, o Estadual estará garantido na TV aberta (Record), em streaming gratuito (YouTube), no pay-per-view (Premiere e Paulistão Play), em streaming por assinatura (HBO Max) e TV fechada (TNT).

“Esta é mais uma entre tantas novidades que o Paulistão Sicredi vem trazendo. Estar em todas as plataformas possíveis é uma conquista dos clubes, mostra a força do Futebol Paulista e oferece aos torcedores mais uma oportunidade de acompanhar os jogos”, afirma Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF.

O canal do Paulistão no Youtube foi líder mundial entre todos os canais de futebol durante a competição, alcançando 146 milhões de visualizações nos conteúdos especiais e jogos ao vivo.