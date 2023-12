Ronaldo Fenômeno é goleado nas urnas e Real Valladolid terá o escudo antigo de volta

Ronaldo Fenômeno era um carrasco das defesas adversárias no campo. Mas como dirigente ele vem sofrendo nesta curta aventura. Dia desses teve de pedir desculpas ao torcedores do Cruzeiro pelo ano difícil e prometeu aprender com os erros. Nesta segunda-feira, dia 18, foi revelado que ele acabou goleado nas urnas e o Real Valladolid, do qual é dono e queria “modernizar a imagem”, voltará ao escudo antigo.

Assim que assumiu o clube espanhol ainda em 2022, Ronaldo disse que o símbolo do time estava ultrapassado e precisava de uma “cara” mais moderna e jovial. Por conta própria, modificou a imagem. Os torcedores se revoltaram e, desde então, vinham reclamando do comando do brasileiro. Para piorar, o time ainda foi rebaixado e as críticas aumentaram.

Tentando resgatar o apoio, Ronaldo voltou atrás e criou um plebiscito entre os sócios do clube para ver o que achavam. Todos tinham de se inscrever no site do clube para se credenciar à eleição. E 88,15% optaram pela volta do brasão utilizado entre 1998 e 2022, com 13.471 votos. O dirigente teve apoio de somente 1.596 torcedores.

Ronaldo sofre derrotas nas urnas e Valladolid voltará a usar escudo antigo. Foto: Nacho Gallego/EFE

“Os sócios do Real Valladolid decidiram resgatar o escudo anterior em relação ao atual. O clube irá restaurar o brasão utilizado entre 1998 e 2022 a partir do próximo dia 1º de julho de 2024, conforme prometeu fazer caso fossem cumpridas as premissas de participação de 50% do censo e maioria simples dos votos”, informou o Valladolid, pregando a paz com seus seguidores.

“A maior força de uma entidade esportiva são seus torcedores. O Real Valladolid tem a sorte de contar com uma grande e, como ficou demonstrado nesta consulta, massa social empenhada. A entidade tem feito todos os esforços necessários para garantir um processo limpo, transparente e acessível a todas as pessoas com direito a voto, e nenhum incidente relevante foi registrado”, disse. “Quando foi tomada a decisão de realizar a consulta popular vinculativa, pretendia-se alcançar a paz social tão necessária para atingir os objetivos desportivos traçados pelo Real Valladolid. Agora é a hora de nos unirmos mais do que nunca para levar a nossa equipe ao lugar que lhe pertence através da história e do hobby.”

Mesmo com as palavras de paz, Ronaldo foi bastante criticado no post do anúncio oficial, nas redes sociais, por fazer a troca. Muitos o ironizaram, pedindo que não repita mais nada sem consultar a torcida e que mantenha a tradição do Valladolid.