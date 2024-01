São Paulo x Santo André: onde assistir, horário e escalação das equipes

No Morumbis, o torcedor são-paulino acompanhará a equipe com novo uniforme da New Balance, que assumiu o fornecimento de material esportivo para a equipe tricolor. Em campo, o time titular não deve sofrer grandes alterações em comparação àquele que encerrou 2023. Os contratados Luiz Gustavo, Erick, Bobadilla e Ferreirinha estão à disposição, mas a tendência é que comecem no banco.

As duas principais perdas do São Paulo no elenco foram o zagueiro Lucas Beraldo, vendido ao francês Paris Saint-Germain, e o lateral-esquerdo Caio Paulista, que se mudou para o rival Palmeiras. Para essa rodada inaugural, Carpini deve montar a zaga com Diego Costa e Ferraresi. Já o lado esquerdo será ocupado por Welington.