Shakira exige que Piqué não leve a nova namorada e a mãe ao visitar filhos em Miami

O fim do relacionamento de Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e da Espanha, com Shakira continua ganhando espaço na mídia internacional. Segundo o paparazzi espanhol Jordi Martin, responsável por noticiar os casos de infidelidade do jogador, a cantora colombiana exigiu que o atleta não viaje acompanhado da nova namorada, Clara Chía, ou da mãe, Montserrat Bernabéu, quando for visitar os filhos em Miami, nos Estados Unidos, onde vai morar. Ela deixará a Espanha.

Piqué e Shakira são pais de Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito. Ambos chegaram a um acordo sobre a guarda das crianças após a separação. A colombina vai deixar a Espanha para morar com as crianças na Flórida. O ex-zagueiro concorda que os meninos vão ter mais segurança e privacidade nos EUA, longe do assédio da imprensa local.

Ainda de acordo com Jordi Martin, Piqué tem dez dias por mês da guarda dos filhos. A viagem do ex-barcelonista para os EUA seria bancada totalmente por Shakira, que não vê a hora de ir embora da Espanha. A mãe do jogador também estaria torcendo pela viagem da antiga nora, já que mora na mesma rua da colombiana, em um bairro nobre de Barcelona.

Piqué está junto com a modelo Clara Chía após se separar de Shakira. Foto: Reprodução/Instagram Gerard Piqué

“Ela ia sair há alguns meses, mas neste tempo ela foi adaptando a casa em Miami. Ela fez várias obras, entre elas colocou um elevador para o pai dela. Eles me disseram que em 15 ou 20 dias o trabalho vai acabar e que dia 1º de abril, ela vai se instalar em Miami com os filhos”, disse Jordi ao programa “Ciclo da América”.

Shakira já teria planejado tudo para Sasha e Milan na nova escola. As crianças já estariam matriculadas em uma escola e continuariam com suas atividades extracurriculares. “A escola já está fechada e tem a mesma metodologia educacional que está realizando em Barcelona. Além disso, ela quer inscrevê-los no taekwondo e no beisebol.

Piqué anunciou o seu namoro com Clara Chía no dia 25 de janeiro. O casal, desde então, tem sido flagrado passeando pelas ruas da cidade. A nova namorada do jogador é apontada como pivô da separação e mantinha há algum tempo um caso extraconjugal com o ex-Barcelona.

HIT DE CONTRA-ATAQUE

Há um mês, repercutiu nas redes sociais um vídeo publicado por Shakira cantando a música Kill Bill, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.” Como o dono do restaurante, boa parte da opinião pública abraça Shakira em detrimento do jogador.