Vídeo: Guardiola discute com torcedores na rua em meio a crise no City; assista

Esta não é o primeira vez em que Guardiola responde a uma provocação. Após a derrota para o Liverpool, os torcedores do time rival cantaram músicas debochando do espanhol, afirmando que ele seria demitido no dia seguinte. O treinador virou-se para a arquibancada e fez o número seis com os dedos, mostrando a quantidade de títulos do Campeonato Inglês que ele conquistou com o City.

Antes de vencer o Nottingham Forest, por 3 a 0 , na rodada anterior, o Manchester City acumulou quatro derrotas consecutivas na Premier League. O time está em quarto lugar, com 26 pontos, nove a menos do que o líder Liverpool, com 35.