O Manchester City vive um momento de enorme turbulência na temporada. A equipe perdeu as últimas cinco partidas que disputou, considerando todas as competições.

PUBLICIDADE O treinador do City, Pep Guardiola, nunca tinha perdido cinco jogos seguidos na carreira. O técnico enfrenta a situação mais difícil no clube desde quando assumiu a equipe, em 2016. Na última semana, o Manchester anunciou a renovação de contrato com o espanhol até 2027. A sequência ruim do City começou com uma derrota por 2 a 1 para o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa. Posteriormente, os Citizens perderam de 2 a 1 para o Bournemouth (Premier League), 4 a 1 para o Sporting (Liga dos Campeões), 2 a 1 para o Brighton (Premier League) e 4 a 0 para o Tottenham (Premier League).

Guardiola nunca tinha perdido cinco jogos seguidos na carreira Foto: Oli Scarff/AFP

Para Guardiola, as várias lesões no elenco estão diretamente ligadas aos resultados negativos do time. O Manchester City não conta atualmente com Jérémy Doku, Mateo Kovacic, Oscar Bobb e Rúben Dias. O espanhol Rodri, ganhador da Bola de Ouro, é o principal desfalque. O vencedor da premiação passou por uma cirurgia no joelho direito e ainda ficará meses afastado dos gramados.

“Devolva os meus jogadores e verá alguma coisa. É muito difícil ter que ficar sem quatro dos seus zagueiros. Dois meio-campistas estão lesionados. Rodri também está fora como o melhor jogador do mundo. Três alas estão lesionados”, lamentou Pep Guardiola.

“Só quero os meus jogadores de volta. Então você vai ver o verdadeiro Manchester City”, avisou o treinador espanhol.

O Manchester City não perdia mais de duas partidas seguidas desde 2018, quando foi derrotado duas vezes pelo Liverpool, pela Liga dos Campeões, e uma vez pelo Manchester United, pelo Campeonato Inglês.

O time de Guardiola tentará acabar com a crise nesta terça-feira, 26, quando enfrenta, em casa, o Feyenoord, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.