É falso que CNN tenha noticiado projeto de Silvio Santos para distribuir dinheiro em cassino online

O que estão compartilhando: um vídeo da emissora CNN sobre um projeto do apresentador Silvio Santos, falecido no dia 17, de distribuir R$ 1 bilhão para usuários de seu cassino online.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. O vídeo forja uma matéria da CNN para promover aplicativos de jogos de azar. O conteúdo malicioso foi criado associando áudios que imitam a voz da jornalista Carol Nogueira, âncora da emissora, e de Silvio. Isso leva as pessoas a acreditarem que ambos fizeram declarações que, na verdade, foram inventadas. Tanto a CNN quanto o SBT, empresa que o apresentador era dono, informaram que o conteúdo não é verdadeiro.

Vídeo inventa reportagem que nunca foi veiculada na CNN Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: O vídeo falso que inventou falas para a jornalista da CNN Carol Nogueira e para Silvio Santos foi publicado por uma página do Facebook no dia 9 de agosto. Naquela data, o dono do SBT estava hospitalizado. O conteúdo começa com Nogueira supostamente informando: “Silvio Santos está distribuindo dinheiro para os moradores do Brasil devido ao seu estado de saúde delicado”. Mais adiante, aparecem fotos do apresentador junto com um áudio que se assemelha à voz dele. Após orientar as pessoas a baixarem o aplicativo do cassino online e realizarem um depósito, o imitador de Santos sugere que os jogos com mais chances de prêmios seriam Plinko e Fortune Tiger, popularmente conhecido como “Jogo do Tigrinho”. Até o momento, o vídeo falso acumula 158 mil visualizações.

Recursos online permitem forjar conteúdos originais

Em uma tentativa de reproduzir o passo a passo de quem criou o vídeo que viralizou no Facebook, a equipe do Verifica encontrou ferramentas online e gratuitas de inteligência artificial que permitiram: clonar a voz da jornalista Carol Nogueira, gerar uma fala inventada e inseri-la em um vídeo qualquer da apresentadora. Assista abaixo o resultado:

No vídeo original usado para criar o conteúdo falso, Nogueira falava sobre a participação de Lula de um encontro em Paris. Assista:

Vídeo forja conteúdo jornalístico

Em resposta ao Estadão Verifica, a CNN informou que não produziu em nenhuma de suas plataformas -- TV, site ou redes sociais -- qualquer reportagem ou material sobre distribuição de dinheiro pelo apresentador Silvio Santos. Destacaram ainda que repudiam “veementemente sites e páginas de mídias sociais que se aproveitam da sua credibilidade, de seus atributos e âncoras para chamar a atenção para produtos e serviços fraudulentos por meio de montagens digitais”. Um olhar atento permite perceber que elementos gráficos, como por exemplo a fonte do texto inserido no vídeo falso, divergem dos da emissora. A imagem abaixo compara um conteúdo original da CNN com o vídeo falso.

O rodapé de um conteúdo original da CNN é diferente do rodapé do vídeo falso. Foto: Reprodução/Youtube e Facebook

Outra evidência de que o conteúdo não condiz com a verdade está no horário em que supostamente a jornalista Carol Nogueira aparece na tela. De acordo com o vídeo falso, a âncora teria dado as informações às 12h32. No entanto, desde o início do mês, ela apresenta o CNN Novo Dia, das 6h às 9h da manhã.

Silvio Santos não era dono de cassino online

A assessoria do Grupo Silvio Santos e do SBT explicou que o vídeo em questão é um material falso e que cassinos online não fazem parte dos negócios da empresa. No entanto, informaram que a TQJ, empresa que tem participação minoritária da Sisan Participações, esta sim pertencente ao Grupo Silvio Santos, submeteu, no dia 20, um pedido para obter uma licença de operação de casas de aposta. “A criação de uma marca acontecerá apenas após a aprovação da licença por meio do governo e o pagamento da outorga”, reitera a nota enviada ao Verifica.

Como informou o Estadão, a partir de janeiro de 2025, o governo começará a recolher impostos em cima do mercado de apostas esportivas e da atividade dos cassinos online – dentre eles, o chamado “Jogo do Tigrinho”, citado no vídeo falso. O jogo já viciou famílias, atraiu golpistas e tornou-se alvo da polícia.