Dono de clínica citada em laudo falso contra Boulos não reconheceu veracidade do documento

Em nota ao Estadão Verifica, o advogado Marcelo Marcochi, que integra a defesa do empresário, classificou como falsa a alegação de que Luiz Teixeira teria reconhecido a veracidade do laudo. “O Dr. Luiz Teixeira renova os esclarecimentos trazidos a público no dia 6 de outubro, e reforça que o laudo médico que faz referência indevida ao seu nome, e ao nome de sua clínica, é falso”, comunicou. “Reafirmamos que o Sr. Guilherme Boulos jamais foi atendido nas clínicas do Dr. Luiz Teixeira, de sorte que também é falsa a notícia de que ele teria reconhecido a veracidade do documento. A propósito, as autoridades já constataram que se trata de falsificação grosseira”.

Cabe ressaltar que Boulos rechaçou a veracidade do documento e apontou as diversas incoerências do suposto laudo. A defesa de Marçal, por outro lado, disse que a divulgação do receituário forjado está amparado “pelo direito à livre manifestação do pensamento”. Acrescentou que o ex-coach “não fabricou nem manipulou o conteúdo veiculado, limitando-se a divulgá-lo da forma como foi expedido”.