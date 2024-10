É falso que Leonardo DiCaprio tenha se desculpado por festas de Sean ‘Diddy’ Combs

O que estão compartilhando: que o ator Leonardo DiCaprio pediu desculpas a todos os envolvidos na ‘Festa do Branco’ de Sean ‘Diddy’ Combs.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Não há registro de posicionamento público de Leonardo DiCaprio sobre as acusações contra o rapper e produtor Sean ‘Diddy’ Combs, preso este mês em Nova York, nos Estados Unidos, acusado de crimes que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa. Uma publicação do tabloide Daily Mail afirma que uma pessoa próxima ao ator, não identificada pelo veículo, declarou que DiCaprio se distanciou de Diddy após uma foto em que ele aparece em uma das “Festas Brancas” do produtor ter sido divulgada. A fonte acrescentou que ambos não são próximos “há anos”.

Não há qualquer pedido público de desculpas feito pelo ator. Foto: Reprodução/Threads

PUBLICIDADE Saiba mais: ‘Diddy’ foi preso em 16 de setembro e segue detido em prisão preventiva, aguardando julgamento. Ele é acusado pela Justiça norte-americana de ter organizado festas regadas a álcool e drogas descritas como “maratonas sexuais”, que ficaram conhecidas como “Freak Off” e eram frequentadas por diversas celebridades no início dos anos 2000. O rapper foi acusado de gravar esses encontros e usar os vídeos para impedir que participantes fizessem denúncias contra ele. Após a prisão, nomes de diversos artistas foram associados ao do rapper, não apenas o de Leonardo Dicaprio. Conforme informou o Estadão, o círculo social de Diddy já incluiu figuras poderosas como Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher e Naomi Campbell. No entanto, nenhum desses nomes foi acusado criminalmente.

De acordo com o Daily Mail, a foto em que DiCaprio aparece vestido de branco junto de Diddy e outros dois homens e que é utilizada no post aqui verificado foi registrada em 1998 durante uma festa de 4 de Julho. O ator também foi visto dançando no aniversário de 50 anos de Combs, em 2019.

Segundo o veículo britânico, a fonte próxima ao ator teria dito que DiCaprio esteve em festas do rapper consideradas normais e onde estavam várias outras celebridades nos anos 2000, sem ter presenciado cenas estranhas. A pessoa ouvida pelo jornal garante que DiCaprio não esteve em celebrações “Freak Off”.

Nesta terça-feira, 1, foi divulgado que processos contra ‘Diddy’ Combs possuem mais de 120 acusadores por casos que envolvem crimes de agressão sexual, extorsão e até tráfico sexual. A defesa dele nega todas as acusações e diz que as alegações são “falsas” e “difamatórias”.