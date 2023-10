É falso que Embaixada da Palestina em Brasília seja um QG do Hamas no Brasil

O que estão compartilhando: que a Embaixada da Palestina em Brasília é uma base terrorista do Hamas, um QG construído a partir da doação de R$ 25 milhões por Lula para o recebimento de armas com o objetivo de aparelhar o Islã dentro do País e destruir o Cristianismo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Embaixada da Palestina em Brasília não tem ligação com o Hamas. Ela é uma representação diplomática da Autoridade Nacional Palestina (ANP), que é controlada pelo Fatah, partido laico rival ao Hamas. O terreno foi doado pelo governo federal, como prevê a Lei nº 6.294, de 1975, e não houve aporte financeiro do Brasil para sua construção.

Imagem do vídeo postado no TikTok com informações falsas Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: O vídeo analisado aqui é antigo e circula na internet desde 2015. Devido ao mais recente conflito entre o Hamas e Israel, ele voltou a ser compartilhado nas redes sociais. No dia 11, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República publicou um texto desmentindo as afirmações do vídeo. O teor da gravação já havia sido apontado como falso pelas agências Lupa e Aos Fatos, em 2021.

A Embaixada do Estado da Palestina fica no Setor de Embaixadas Norte, Lote 46, em Brasília. À época em que o vídeo foi gravado, ela ainda estava em construção. O prédio ficou pronto em 2016. Ao contrário do que afirma o vídeo, não se trata de uma base terrorista do Hamas, mas sim da representação no Brasil da Autoridade Nacional Palestina (ANP), que é controlada pelo partido Fatah, rival do Hamas.

A Autoridade Nacional Palestina foi criada após os Acordos de Oslo, em 1993, para a administração sócio-política do território palestino, entre a Cisjordânia e a Faixa de Gaza. A ANP hoje tem sua atuação restrita à Cisjordânia, já que a Faixa de Gaza está sob controle do Hamas, que expulsou o Fatah da região em 2007.

O Fatah é um partido nacionalista laico. Portanto, não faz sentido que a Embaixada da Palestina, uma representação da ANP, que é controlada pelo Fatah, tenha o objetivo de aparelhar o Islã no Brasil.

Continua após a publicidade

Captura de tela do mesmo vídeo postado no Facebook em 2015 Foto: Reprodução/Facebook

Doação de área para embaixadas é prevista em Lei de 1975

Ao contrário do que sugere o homem no vídeo, a doação de terreno para a construção de embaixadas estrangeiras no Brasil é uma praxe estabelecida na Lei nº 6.294, de 1975, que condiciona a doação à cessão, pelo país beneficiado, de um imóvel em seu território para que o Brasil instale missão diplomática. Em 2015, o Brasil recebeu área em Ramalá, na Cisjordânia, onde hoje há um Escritório de Representação.

Em 2010, a representação diplomática dos palestinos no Brasil, instalada desde 1993, foi formalmente designada como embaixada após o reconhecimento pelo Brasil do Estado da Palestina. No mesmo ano, a Lei nº 12.231 autorizou a cessão do terreno para a construção da Embaixada do Estado da Palestina, após o Projeto de Lei nº 4385, de 2008, ter tramitado na Câmara e no Senado Federal.

No vídeo falso, o homem também afirma que Lula teria doado R$ 25 milhões para a construção da embaixada. A informação não procede. Como informa nota divulgada pelo governo brasileiro em 2016, não houve financiamento do Brasil. “Neste caso, como nos de outras missões diplomáticas sediadas na capital brasileira, os custos de construção e instalação da Embaixada correm integralmente por conta do país estrangeiro”, diz a nota.