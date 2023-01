Vídeo usa fotos de presos de El Salvador para alegar existência de ‘infiltrados’ em atos terroristas

Uma postagem com mais de 150 mil visualizações no Facebook afirma ter imagens de 33 petistas que teriam se “infiltrado” nos atos golpistas em Brasília no domingo, 8, para praticar vandalismo contra o patrimônio público. Na realidade, as fotos mostradas no vídeo que viralizou são de presos pela polícia de El Salvador na cidade de San Vicente.

As imagens dos detidos estão disponíveis na página da Polícia Nacional Civil salvadorenha no Twitter e foram compiladas pelo usuário de TikTok @informantesv. A conta reúne vários vídeos com fotos de presos de El Salvador. O conteúdo usado para alegar a existência de “infiltrados” nos atos terroristas é de 13 de dezembro de 2022, quase um mês antes dos ataques em Brasília.

'Infiltrados' em Brasília são na verdade presos salvadorenhos

O Estadão mostrou que a invasão aos Três Poderes foi premeditada; nas redes sociais, organizadores demonstravam ter um propósito golpista estabelecido. O Estadão Verifica já desmentiu várias postagens que afirmam existir “infiltrados” nos atos terroristas. A mesma ideia conspiratória de “infiltração” foi utilizada por bolsonaristas após o vandalismo em Brasília na noite de 12 de dezembro. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, no entanto, apenas prendeu participantes do acampamento em frente ao QG do Exército na capital federal.

Há nove meses, El Salvador vive um regime de exceção, decretado pelo presidente Nayib Bukele. Isso abriu a possibilidade de fazer prisões sem ordem judicial, o que fez o número de detidos chegar a 61 mil em janeiro. Jornalistas salvadorenhos denunciam ser alvo de ameaças de prisão e espionagem do governo.

Veja a origem das fotos dos presos salvadorenhos:

1 - René Jesús Huezo, o Perico, preso em El Salvador em 29 de abril de 2022

2 - William Alexander Roque, o Burro, preso em El Salvador em 30 de abril de 2022

3 - Francisco Armando Ascensio, preso em El Salvador em 2 de maio de 2022

4 - David Misael Gutiérrez, o Popeye, preso em El Salvador em 2 de maio de 2022

5 - Sem nome, preso em 8 de maio de 2022 em El Salvador

6 - Ricardo Ernesto Méndez, o Huesito, preso em 5 de maio de 2022 em El Salvador

7 - Nelson de Jesús Ayala Guzmán, el Cazador, preso em El Salvador em 13 de maio de 2022

8 - Ana de la Cruz Flores, a Mamachuz, presa em El Salvador em 1º de junho de 2022

9 - Kevin Manuel Brioso o Chele, preso em El Salvador em 1º de junho de 2022

10 - Walter Francisco Aguirre, o Gordo Swag, preso em El Salvador em 8 de junho de 2022

11 - Sem identificação

12 - Walter Antonio Contreras, o Diabólico, preso em El Salvador em 9 de junho de 2022

13 - Víctor Alfonso Merino, o Saso, preso em 13 de junho de 2022 em El Salvador

14 - Bryan Alfonso Ortiz, o Vereco Sólido, preso em 27 de junho de 2022 em El Salvador

15 - Cristian Jonathan Ramos, o Chiva, preso em 14 de junho de 2022 em El Salvador

16 - Jonathan Guzmán Arias, o Dreamer, preso em El Salvador em 27 de junho de 2022

17 - Aníbal Soriano Manzano, Grillo, preso em 1º de julho de 2022 em El Salvador

18 - César Antonio Miranda Andrade, o Brujo, preso em El Salvador em 15 de julho de 2022

19 - José Alberto Rivera, o Perche, preso em El Salvador em 18 de julho de 2022

20 - Ismael Chicas López, el Viejo, preso em El Salvador em 18 de julho de 2022

21 - Alexander Antonio Inglés Clímaco, o Poncho, preso em El Salvador em 18 de julho de 2022

22 - Ricardo Antonio Alvarenga, el Oso, preso em 22 de julho de 2022 em El Salvador

23 - Flor de María Alvarado, Directa, presa em El Salvdor em 26 de julho de 2022

24 - Gerson Alberto Vaquerano, Chele ou Mono, preso em El Salvador em 19 de julho de 2022

25 - Carlos Alberto Castillo, o Pelón, preso em El Salvador em 27 de julho de 2022

26 - José Luigi Chávez Castro, o Geco, preso em El Salvador em 6 de agosto de 2022

27 - Óscar Antonio Roque, o Tron, preso em El Salvador em 9 de agosto de 2022

28 - Walter Vladimir Zapata, o Imotec, preso em El Salvador em 13 de agosto de 2022

29 - Carlos Eduardo Gutiérrez, o Pajilla, preso em El Salvador em 20 de agosto de 2022

30 - Manuel de Jesús Molina Palacios, o Melcocha, preso em El Salvador em 26 de agosto de 2022

31 - Noé Guadalupe Mejía Ayala, Van Damme, preso em El Salvador em 25 de novembro de 2022

32 - Pedro Antonio López Andrade, o Chifle, preso em El Salvador em 25 de setembro de 2022

33 - William Alberto Pinto, el Toro, preso em El Salvador em 29 de agosto de 2022













