ONG onde polícia apreendeu armas no Rio de Janeiro não é de Luciano Huck

O que estão compartilhando: que ONG onde a Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou armas e drogas pertence ao apresentador Luciano Huck, da TV Globo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A associação entre Huck e a ONG Projeto Multiplicação Social foi feita durante um vídeo gravado em operação na comunidade Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. O apresentador da Globo negou ter qualquer relação com o projeto, e disse apenas ter feito doações de cestas básicas à comunidade. No registro do quadro de sócios do Projeto Multiplicação Social na Receita Federal, somente o nome de José Cláudio Fontoura Piuma é listado.

Vídeo desinforma ao atribuir ONG alvo de operação policial no RJ a Luciano Huck Foto: Reprodução

Saiba mais: Na última sexta-feira, 19, policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e demais delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) realizaram uma operação na comunidade Parada de Lucas. A operação localizou uma espécie de bunker do tráfico construído no terreno da ONG Projeto Multiplicação Social. A polícia informou que 17 traficantes foram presos. Os policiais também apreenderam 15 fuzis, uma metralhadora ponto 30, uma metralhadora ponto 50, 21 granadas, munição e drogas.

Conforme registro no site da Receita Federal, a ONG existe desde 2021 e tem como único sócio o ex-traficante José Cláudio Fontoura Piuma, conhecido como Gaúcho. Um vídeo em que Gaúcho agradece Huck por uma suposta doação ao Projeto Multiplicação Social tem circulado nas redes, mas o apresentador da Globo nega ter doado à ONG.

Site da Receita Federal mostra que José Cláudio Fontoura Piuma é presidente da ONG Foto: Reprodução(Receita Federal)

Em nota, a assessoria de Huck informou que o apresentador não tem nenhuma relação com o projeto. “Há mais de 20 anos Luciano presta apoio às comunidades de Parada de Lucas e Vigário Geral – duas das mais importantes do Rio de Janeiro –, mas sempre via Afroreggae. Na pandemia, ele fez doações de cestas básicas a várias comunidades cariocas, entre elas a de Parada de Lucas, por meio da associação de moradores local”, informou.

O Grupo Cultural Afroreggae, citado pela assessoria de Huck, é uma ONG que existe há 30 anos e foi criada com a missão de promover a inclusão e a justiça social por meio da arte, da cultura afro-brasileira e da educação. De acordo com uma matéria publicada no jornal Extra, em 2021, Gaúcho atuou como agente de projetos na ONG até 2017, quando deixou a instituição para criar um projeto social próprio, o Multiplicação Social.

No Twitter, Luciano Huck compartilhou o link de uma checagem publicada pelo jornal O Globo e escreveu: “A praga da desinformação deve ser combatida com fatos e mais educação midiática. Cheque e verifique a procedência das notícias e dos vídeos antes de distribuir e repassar”.