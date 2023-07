Vídeo de evento do Minha Casa, Minha Vida é editado para incluir áudio de ‘Lula, ladrão’

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recepcionado com gritos de “ladrão” durante evento do programa Minha Casa, Minha Vida em Viamão, no Rio Grande do Sul, em 30 de junho.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo foi editado para incluir um áudio com gritos de “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Na realidade, esse coro foi gravado durante as manifestações antidemocráticas de 8 de janeiro.

Foto: Reprodução

Saiba mais: O conteúdo foi divulgado por um perfil no Instagram com 65,4 mil seguidores. Não há registro de manifestações contrárias a Lula durante a cerimônia em Viamão, em que ocorreu a entrega de 446 casas do programa Minha Casa, Minha Vida. O evento foi transmitido na íntegra pelo canal no YouTube do governo federal.

Na ocasião, o presidente apontou o problema de déficit habitacional do Brasil e comentou sobre a importância da retomada do programa de casas populares. Ao todo, 1.784 pessoas serão beneficiadas pelas unidades entregues ao governo do Estado do Rio Grande do Sul .

O som de gritos contra Lula foi gravado durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. É possível conferir os áudios de vídeos do ato de 8 de janeiro publicados no YouTube.