Vídeo engana ao relacionar explosões antigas com ataques de Israel à Gaza

O que estão compartilhando: vídeo que mostra cinco explosões. A legenda “Foram mexer com Israel” dá a entender que as imagens se referem a bombardeios na Faixa de Gaza, no contexto do atual conflito contra o Hamas, iniciado em 7 de outubro.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. As imagens mostram explosões no Porto de Beirute, no Líbano, em 4 de agosto de 2020, e em um depósito de mercadorias na cidade de Tianjin, na China, em 12 de agosto de 2015.

Vídeo tira de contexto imagens de explosão no Líbano Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: no dia 4 de agosto de 2020, duas explosões aconteceram no Porto de Beirute, no Líbano, deixando 100 mortos e mais de quatro mil feridos. Como mostra matéria do Estadão, a primeira aconteceu depois que uma falha elétrica provocou um incêndio em um depósito de fogos de artifício. As pessoas passaram a registrá-lo com celulares, o que explica o fato de a segunda explosão, após o fogo atingir um estoque de 2,7 mil toneladas de nitrato de amônia, ter sido registrada de vários ângulos. Quatro dessas imagens foram utilizadas no vídeo falso.

Por meio de uma busca reversa dessas imagens (veja aqui como fazer), foi possível identificar a real origem dos acontecimentos. A primeira imagem mostra a explosão a partir de um registro feito do mar, por um homem em um jet-ski. Foi possível encontrar três publicações da mesma imagem, todas se referindo ao acidente no Porto de Beirute. Elas foram divulgadas em 6 de agosto de 2020, em 9 de agosto de 2020 e em 4 de julho deste ano.

A segunda imagem utilizada no vídeo falso mostra a explosão filmada por uma pessoa em uma rua. Ela também se refere ao Porto de Beirute, como atestam dois registros postados no YouTube no dia 4 de agosto de 2020 (aqui e aqui).

Na terceira imagem, a explosão é vista da janela de um prédio. Esse mesmo registro aparece em uma rede social chinesa, em 9 de agosto de 2020, com a informação de que a explosão é onde estava o estoque de nitrato de amônia, no Porto de Beirute. O mesmo registro também pode ser visto no minuto 1:28 deste outro vídeo, postado em 6 de março deste ano, com a legenda: “Impressionantes imagens da explosão do Porto de Beirute em 2020″.

Continua após a publicidade

Já a quarta imagem mostra três grandes explosões que expelem bolas de fogo no céu. O registro aparece em publicações do jornal britânico The Guardian, de 15 de agosto de 2015, e do portal de notícias BBC News, feita no dia anterior. Os veículos informam que trata-se de um acidente na cidade portuária de Tianjin, na China, em um local que armazenava produtos químicos e gases tóxicos. Matéria do Estadão à época fala em 104 mortos e mais de 720 feridos.

O vídeo falso termina com uma quinta imagem, que mostra uma explosão registrada lateralmente a partir da janela de um prédio. Mais uma vez, trata-se de um registro por outro ângulo da explosão no Porto de Beirute, no Líbano, em 2020, como mostra publicação do mesmo vídeo em um rede social chinesa em 5 de agosto de 2021, com a legenda: “No primeiro aniversário da explosão na capital libanesa, milhares de libaneses saíram às ruas para protestar”.

Imagens já foram atribuídas à guerra na Ucrânia

As mesmas imagens falsamente atribuídas a ataques de Israel à Faixa de Gaza também foram utilizadas para enganar que se tratava de ataques da Rússia à Ucrânia. É o que mostram checagens do veículo Observador, de Portugal, e da agência de notícias Reuters, também localizadas a partir de busca reversa pelas imagens do vídeo.

O que aprender com esta checagem: são comuns os vídeos que desinformam a partir da edição com um compilado de imagens impactantes afirmando tratar-se de um evento que está tendo ampla repercussão na mídia. A partir de uma busca reversa por essas imagens, pode-se constatar que elas são, na verdade, antigas e se referem a outros contextos.