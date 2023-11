Vídeo mostra incêndio em mercado de fogos no México, não explosão de túnel do Hamas em Gaza

O que estão compartilhando: que Israel explodiu um túnel cheio de explosivos que seriam usados pelo Hamas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. As imagens usadas nos vídeos compartilhados milhares de vezes no Facebook, Instagram e TikTok são de uma explosão em um mercado de fogos de artifício no México, ocorrida em 2016.

Card túnel Hamas Foto: Reprodução

Saiba mais: O mesmo vídeo foi usado em diversas postagens nas redes sociais nos últimos dias. Algumas publicações dizem que Israel explodiu um túnel cheio de explosivos que seriam usados pelo Hamas, e que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a guerra está apenas começando.

Outras afirmam que a explosão de um túnel com explosivos do Hamas por Israel aconteceu “dentro das quatro linhas”, ou seja, de forma legal, dentro das regras. A Faixa de Gaza de fato tem túneis subterrâneos que podem ser uma grande vantagem para o Hamas no conflito contra Israel, como mostrou o Estadão.

Mas, as imagens usadas no conteúdo que viralizou foram feitas há quase sete anos, quando uma pessoa que passava de carro próximo ao mercado de fogos de artifício de Tultepec, a 42 quilômetros da Cidade do México, flagrou um incêndio em um mercado de fogos de artifício.

A ferramenta de busca reversa de imagens (aprenda a usar aqui) leva facilmente a dezenas de publicações que usam o mesmo conteúdo, já que ele circulou pelo noticiário internacional na época, inclusive no Brasil.

Explosão atingiu mercado de fogos de artifício no México em 20 de dezembro de 2016 Foto: AFP PHOTO / Jose Luis TOLENTINO

A explosão aconteceu no dia 20 de dezembro de 2016 e deixou mais de 30 mortos e 60 feridos. Das 300 barracas que vendiam fogos no local, apenas quatro ficaram de pé. O mesmo vídeo também aparece nestas reportagens da emissora de TV americana CBS News e do jornal britânico The Guardian.