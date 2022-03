Avião militar dos EUA desaparece durante exercício da Otan na Noruega

OSLO - Um avião militar dos EUA com quatro tripulantes à bordo desapareceu durante um treinamento militar da Otan na Noruega nesta sexta-feira, 18, informaram as autoridades do país escandinavo.

O avião U.S. Osprey foi declarado desaparecido às 08h26 (14h26 no horário de Brasília) no sul de Bodø, na região de Nordland, no norte do país, informaram os Serviços de Resgate da Noruega (HRS) em comunicado, no qual citam as más condições meteorológicas do local naquele momento.

A aeronave do modelo V-22 Osprey e os quatro tripulantes participaram do exercício Cold Response (“Resposta Fria”), que mobilizou 200 aviões e cerca de 50 navios da Otan. O avião de combate estava indo para a base e deveria ter pousado às 18h (14h em Brasília), mas não apareceu.

Aeronave V-22 Osprey das Forças Armadas dos EUA durante exercício militar no Japão, em 15 de março. Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko

O comunicado acrescenta que, às 21h17 (17h17 em Brasília), foi identificado do ar um local com a possível presença da aeronave, mas que “não foi possível a abordagem, devido às condições meteorológicas”.

“Não estivemos no solo, então não sabemos nada sobre os quatro [tripulantes] que estavam a bordo. Mas sabemos que há um ponto de impacto”, disse o porta-voz dos serviços de resgate, Jan Eskil, segundo a agência norueguesa NTB.

Outro representante dos serviços de emergência, Thomas Ringen, indicou que a operação de busca é feita em coordenação com as Forças Armadas norueguesas, mas explicou que até o momento está sendo realizada como uma missão normal de resgate./ AFP e EFE