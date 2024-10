Bill Gates doou R$ 284 milhões para campanha de Kamala Harris, revela ‘NYT’

Depois de décadas afastado da política, Bill Gates, uma das pessoas mais ricas do mundo, afirmou em particular que recentemente doou cerca de US$ 50 milhões (cerca de R$ 284,6 milhões na cotação atual) para uma organização sem fins lucrativos que apoia a campanha presidencial da candidata democrata Kamala Harris, de acordo com três pessoas informadas sobre o assunto.

A doação foi planejada para ser mantida em segredo. Gates, um dos fundadores da Microsoft, não declarou publicamente apoio à Kamala, e tal doação representaria uma mudança significativa em sua estratégia, que anteriormente o mantinha longe de contribuições como essa. Gates não é o único bilionário da tecnologia financiando a corrida à Casa Branca. Elon Musk, um apoiador aberto de Donald Trump, já investiu mais de US$ 70 milhões (o equivalente a R$ 400 milhões) na campanha do ex-presidente e de outros republicanos.

Bill Gates disse que fez uma doação de cerca de US$ 50 milhões para uma organização sem fins lucrativos que apoia a campanha presidencial de Kamala Harris. Foto: Calla Kessler/NYT

Em ligações privadas neste ano com amigos e outras pessoas, Gates expressou preocupação com o que um segundo mandato de Donald Trump poderia significar, de acordo com uma pessoa informada sobre o pensamento de Gates, embora ele tenha enfatizado que poderia trabalhar com qualquer candidato. A organização filantrópica de Gates, a Fundação Bill & Melinda Gates, está significativamente preocupada com possíveis cortes em programas de planejamento familiar e saúde global caso Trump seja eleito, segundo duas pessoas próximas à fundação.

Gates afirmou que fez sua doação ao Future Forward, o principal grupo externo de arrecadação de fundos que apoia Harris, de acordo com as pessoas informadas sobre o assunto. Gates discutiu sua doação pró-Kamala com seus pares, incluindo Mike Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e grande apoiador do Future Forward, que considerou uma doação de valor semelhante, afirmaram duas das pessoas informadas.

A doação de Gates foi direcionada especificamente para o braço sem fins lucrativos do Future Forward, o Future Forward USA Action, que como uma organização 501(c)(4) de “dinheiro escuro” não divulga seus doadores, de acordo com as pessoas informadas. Assim, qualquer contribuição feita por Gates nunca aparecerá em qualquer documento público.

Em uma declaração em resposta a essa reportagem, Gates não abordou explicitamente a doação nem manifestou um apoio a Kamala na disputa. Ele enfatizou sua postura bipartidária — mas também disse que “esta eleição é diferente”.

“Eu apoio candidatos que demonstram um compromisso claro em melhorar os cuidados de saúde, reduzir a pobreza e combater as mudanças climáticas nos EUA e ao redor do mundo”, disse ele ao The New York Times. “Tenho uma longa história de trabalho com líderes de todo o espectro político, mas esta eleição é diferente, com um significado sem precedentes para os americanos e para as pessoas mais vulneráveis em todo o mundo.”

Um porta-voz de Mike Bloomberg se recusou a comentar. O Future Forward também recusou-se a comentar.