Em março de 2022, as temperaturas perto da costa oriental da Antártida aumentaram 39ºC (70 graus Fahrenheit) acima do normal – tornando-a a onda de calor mais intensa registrada em qualquer lugar da Terra, de acordo com um estudo recente. Na época, os pesquisadores no local usavam shorts e alguns até tiraram a camisa para aproveitar o calor (relativo). Cientistas de outros lugares disseram que uma elevação tão alta naquela região do mundo era impensável.

“Ficou muito evidente que foi um evento notável”, disse Edward Blanchard-Wrigglesworth, autor do estudo. “Descobrimos que a anomalia de temperatura, a anomalia de (diferença de) temperatura de 39ºC, é a maior já medida em qualquer lugar do mundo.”

As temperaturas em março, marcando uma mudança para o outono no continente, ficam normalmente em torno de -54ºC negativos na costa leste, perto do Domo C. Em 18 de março de 2022, as temperaturas atingiram um pico de -10ºC. Isso é mais quente do que a temperatura mais quente registrada durante os meses de verão naquela região – “isso por si só é bastante inacreditável”, disse Blanchard-Wrigglesworth, cientista atmosférico da Universidade de Washington.

Na nova pesquisa, Blanchard-Wrigglesworth e seus colegas investigaram como e por que uma onda de calor tão inimaginável poderia ter ocorrido, especialmente numa época do ano em que há menos luz solar. Eles descobriram que o calor extremo faz parte, em grande parte, da variabilidade natural da Antártida, embora o aquecimento do clima tenha tido algum efeito.

Calor na Antártida

As sementes da onda de calor, disse Blanchard-Wrigglesworth, começaram com ventos incomuns. Normalmente, os ventos sopram de oeste para leste em torno da Antártida e ajudam a isolar o continente das regiões mais quentes mais ao norte, permitindo que permaneça frio. Mas, tal como acontece com as ondas de calor nos Estados Unidos, os ventos serpentearam e permitiram que uma massa de ar quente do sul da Austrália se deslocasse para a Antártida Oriental em apenas quatro dias – “provavelmente a primeira vez que pelo menos isso aconteceu tão rápido”, disse Blanchard. -Wrigglesworth disse.

Os ventos do norte também trouxeram muita umidade, trazendo neve, chuva e derretimento significativos na costa leste do manto de gelo.

Ao mesmo tempo, a Antártida registrava o menor nível de gelo marinho alguma vez registrado, embora a equipa tenha afirmado que o seu trabalho sugere que isso não pareceu influenciar a onda de calor.

Paisagem de Half Moon com a geleira e a baía

Grandes oscilações climáticas não são completamente incomuns nas regiões polares, concluiu o estudo. Numa análise de dados de estações meteorológicas globais e simulações de computador, a equipe descobriu que as maiores mudanças de temperatura em relação ao normal ocorrem em latitudes elevadas. Lugares como a Europa ou o Lower 48 dos Estados Unidos nunca experimentaram ondas de calor tão anómalas.

Há uma razão básica para as maiores anomalias acontecerem nessas latitudes elevadas, disse Blanchard-Wrigglesworth – há mais ar frio para remover perto do solo. Normalmente, o ar fica mais frio na parte superior da atmosfera. Mas alguns lugares – como em altas latitudes com muita neve e gelo – têm ar mais frio perto do solo e ar mais quente acima dele, chamado de camada de inversão. Nestes locais, uma massa de ar quente pode deslocar o ar frio e criar um clima quente. Esses eventos quentes geralmente acontecem durante ou próximo ao inverno, quando as camadas de inversão são mais fortes.

“Isso foi o que vimos na onda de calor na Antártida”, disse Blanchard-Wrigglesworth. “Esses eventos meio que corroem essa inversão, você se livra dela.”

O meteorologista Jonathan Wille, que não esteve envolvido no estudo, disse não estar surpreso que esta onda de calor na Antártida tenha sido registrada como a maior anomalia de temperatura observada em qualquer lugar. Afinal, o Planalto Antártico tem uma das maiores variabilidades de temperatura do mundo.

Iceberg no caminho para a Baia do Almirantado, na Antártida

O papel completo das alterações climáticas ainda está sob investigação, embora o novo estudo afirme que a atmosfera mais quente não desempenhou um grande papel no aumento das temperaturas. A equipe executou um conjunto de modelos computacionais executando cenários que incluíam o aumento das emissões de gases de efeito estufa em comparação com um mundo que não o fazia. Eles descobriram que as mudanças climáticas apenas aumentaram a onda de calor em 2ºC. Até ao final do século, as alterações climáticas poderão aumentar essa onda de calor em mais 5 a 6ºC.

“Um aumento de 2ºC para uma onda de calor que estava 39ºC acima da média significa que esta onda de calor teria sido recorde sem o sinal de mudança climática”, escreveu Wille, pesquisador da ETH Zurique, por e-mail.

Mas as alterações climáticas podem ter tido outro efeito que os modelos não testaram, como o efeito nos ventos anómalos que trouxeram a massa de ar quente para o continente. Wille disse que chuvas tropicais incomuns nas semanas anteriores criaram um padrão de circulação atmosférica que nunca foi observado antes – levando ao calor extremo.

“É possível que as alterações climáticas tenham influenciado a dinâmica atmosférica, como as anomalias de convecção tropical que levaram à onda de calor, mas é muito difícil quantificar estas coisas”, disse Wille.

Blanchard-Wrigglesworth disse que mais ondas de calor como esta na Antártida, num mundo mais quente, poderiam ter efeitos terríveis na camada de gelo.

“Se você adicionar mais cinco ou seis graus a isso, estará começando a chegar perto do ponto de fusão”, disse Blanchard-Wrigglesworth. Se estes eventos se tornarem mais comuns dentro de 50 ou mesmo 100 anos, “poderiam desencadear alguns impactos que talvez não estejam no nosso radar”.