Cobertura de gelo na Antártida tem baixa recorde; saiba o que isso significa para o Brasil

Um recorde registrado na semana passada mostra que o efeito das mudanças climáticas está cada vez maior: a extensão do gelo marinho formado na Antártida foi o menor para o dia 27 de junho desde o início da medição, em 1979. Na terça-feira passada, a extensão do mar congelado era de 11,7 milhões de quilômetros quadrados, 1,2 milhão abaixo da menor extensão para o dia, registrada em 2022. O patamar desta semana também fica 2,6 milhões de quilômetros quadrados abaixo da média para esse dia, considerado o período de 1981 a 2010.

A tendência de queda começou a ser registrada há quatro anos. Os dados são do National Snow and Ice Data Center (NSIDC, sigla em inglês para Centro Nacional de Dados sobre Neve e Gelo), centro de informação dos Estados Unidos que apoia a investigação polar.

Registro da extensão do gelo marinho na Antártida foi o menor desde 1979 Foto: PAULINE ASKIN/REUTERS

“O tamanho médio do mar congelado da Antártida vai de cerca de 2 milhões de km², em fevereiro, até 20 milhões de km2, em setembro”, diz o professor de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Jefferson Cardia Simões, pesquisador líder do Programa Antártico Brasileiro e vice-presidente do Scientific Committee on Antarctic Research/Conselho Internacional de Ciências.

“É a maior variação sazonal de um fenômeno natural da Terra, em termos de área”, afirma Simões. A menor área congelada é registrada na fase fim do verão, após meses de calor, e a maior área ocorre no final do inverno, após o período mais frio do ano.

O tamanho médio do mar congelado da Antártida vai de cerca de 2 milhões de km², em fevereiro, até 20 milhões de km2, em setembro Foto: Natalie Thomas/Reuters - 15/01/2022

Segundo o pesquisador, a consequência mais imediata no Brasil será a redução da frequência e da intensidade das frentes frias. “A grande consequência é que a superfície do oceano austral está se tornando mais quente e isso começa a mudar os padrões de circulação atmosférica. No caso da América do Sul, (isso) deve começar a afetar a força das frentes frias que avançam sobre o continente. Em algumas décadas, vamos ver menor frequência e intensidade das frentes frias”, prevê.

Para este ano, meteorologistas já apontam que o inverno no Brasil será menos frio do que a média. As frentes frias devem se estacionar sobre o Estados do Sul, e não devem ultrapassar os limites do Paraná para alcançar as regiões do Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste

Ártico x Antártida

Enquanto o Ártico, no polo norte, é em média 40°C menos frio do que a Antártida e sofre há muito tempo os efeitos do aquecimento global, a Antártida vivia uma situação bem distinta, sem efeitos visíveis do calor. Mas há quatro anos o cenário está mudando.

Na terça-feira passada, a extensão do mar congelado era de 11,7 milhões de quilômetros quadrados, 1,2 milhão abaixo da menor extensão para o dia, registrada em 2022 Foto: Clayton de Souza/Estadão - 22/2/2019

“Começou a se reduzir essa extensão média do mar congelado, e agora ela está reduzindo mais um pouco. É bem diferente do Ártico, onde a situação é muito mais grave, mas é uma novidade, mais um sinal de que a Antártida começa a sofrer o impacto das mudanças climáticas globais”, diz Simões.,

No mês passado, Cientistas de Coreia do Sul, Canadá e Alemanha publicaram um artigo científico no qual apontam que o Oceano Ártico poderá ficar sem gelo durante o verão já a partir da década de 2030. Eles utilizaram dados de observação entre 1979 e 2019 para fazer simulações e, com os novos números, o Ártico ficaria sem gelo cerca de uma década antes do que os pesquisadores previram anteriormente.