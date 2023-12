Chefe do Pentágono eleva pressão por segurança dos civis em Gaza

Após uma reunião com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd J. Austin, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, reconheceu ontem que os líderes em seu país estão reavaliando a próxima fase da guerra em Gaza, em meio à crescente pressão de EUA e aliados para se afastar dos combates de alta intensidade travados nos últimos dois meses no enclave palestino.

O governo americano tem pressionado Israel para que proteja melhor os civis em Gaza, o que o chefe do Pentágono disse ontem, ao lado das autoriades locais, ser um “imperativo estratégico” para o futuro da segurança do país.

Gallant não ofereceu detalhes sobre os planos de Israel para mudar a estratégia de sua campanha, que até agora tem sido dominada por intensos bombardeios e uma invasão terrestre que varreu a metade norte da Faixa de Gaza e se expandiu para o sul.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, à direita, fala durante uma declaração conjunta com seu homólogo dos EUA, o secretário de Defesa Lloyd Austin, após sua reunião sobre a operação militar de Israel em Gaza, em Tel Aviv, Israel, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Foto: Maya Alleruzzo / AP

“Em breve seremos capazes de distinguir entre diferentes áreas de Gaza”, disse ele. “Em todas as áreas onde cumprirmos a nossa missão, seremos capazes de fazer a transição gradual para a próxima fase e começar a trabalhar para trazer de volta a população local.”

Austin, em sua segunda visita a Israel desde os ataques mortais liderados pelo Hamas em 7 de outubro, reuniu-se com Gallant, o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu e outros altos funcionários para discutir em detalhes como as forças israelenses poderiam fazer a transição para uma fase mais precisa na guerra.

A administração Biden prevê que a próxima fase envolveria grupos mais pequenos de forças de elite que entrariam e sairiam dos centros populacionais de Gaza, conduzindo missões mais precisas e orientadas pela inteligência para encontrar e matar líderes do Hamas, resgatar reféns e destruir túneis.

Falando aos repórteres após reuniões de um dia inteiro em Tel-Aviv, Austin chamou o apoio dos EUA a Israel de “inabalável” e endossou a campanha de Israel para destruir a capacidade do Hamas de realizar operações militares. Mas também repetiu uma mensagem que tem feito ultimamente: Israel ficaria menos seguro se as suas operações de combate fizessem com que mais palestinos apoiassem o Hamas.

“Israel tem todo o direito de se defender”, disse ele, ao lado de Gallant. “Mas como já disse, proteger os civis palestinos em Gaza é tanto um dever moral como um imperativo estratégico.”

Faixa de Gaza. Foto: AP

O general de quatro estrelas reformado o tem uma vasta experiência militar em combate, incluindo em guerra urbana, como os primeiros esforços dos EUA para atacar o Taleban e os insurgentes no Afeganistão, em 2004, no aumento de tropas no Iraque, em 2007, e no planejamento retomar Mossul, no Iraque, das mãos do Estado Islâmico, em 2016. À medida que o governo Biden enfrenta a crise de Gaza, Austin, que é extremamente reservado, tem assumindo um papel de destaque.

Seus comentários de ontem foram feitos um dia depois de Netanyahu ter prometido “lutar até o fim” em Gaza, mesmo quando o clamor público sobre as mortes acidentais de três reféns pelos militares israelenses levantou novas questões sobre como ele está conduzindo a guerra.

As autoridades de saúde de Gaza afirmam que quase 20 mil foram mortos no enclave durante a resposta de Israel aos ataques de 7 de outubro, quando o Hamas matou cerca de 1,2 mil pessoas em Israel.

As divergências têm aumentado entre os EUA e Israel sobre as vítimas civis, a duração da guerra, o declínio do apoio global à campanha de Israel e quem governaria Gaza após o fim dos combates.

A administração Biden comunicou as suas preocupações por meio de contato entre altos funcionários americanos e israelenses, incluindo repetidas viagens ao Oriente Médio. Austin continuará nesta semana sua viagem pelo Oriente Médio.

A fumaça se espalha sobre Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, durante bombardeio israelense em 18 de dezembro de 2023, em meio a batalhas contínuas entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Missão internacional no Mar Vermelho

Os EUA e outras nove nações criaram uma nova força conjunta para proteger os navios que transitam no Mar Vermelho após a série de ataques por drones e mísseis balísticos disparados de áreas do Iêmen controladas pelo grupo rebelde houthis. O anúncio foi feito pelo secretário de Defesa americano Lloyd J. Austin no Bahrein, país que visitou depois de se reunir com autoridades em Israel.

Os houthis, um grupo apoiado pelo Irã, advertiram que irão atacar embarcações que navegarem na costa do Iêmen e tiverem ligação com Israel, em resposta ao conflito em Gaza.

A gravidade dos ataques, vários dos quais danificaram os navios, levou várias companhias marítimas a ordenar aos seus navios que se mantivessem no local e não atravessassem o Estreito de Bab el-Mandeb até que a situação de segurança pudesse ser resolvida. A companhia britânica BP disse ontem que “decidiu interromper temporariamente todos os trânsitos pelo Mar Vermelho”.

Nesta foto fornecida pela Marinha Real britânica no sábado, 16 de dezembro de 2023, uma imagem mostra o HMS Diamond disparando seu míssil Sea Viper para abater um drone aéreo sobre o Mar Vermelho. Foto: Ministério da Defesa do Reino Unido / AP

Reino Unido, Bahrein, Canadá, França, Itália, Holanda, Noruega, Seychelles e Espanha se juntaram aos EUA na nova missão. Alguns dos países realizarão patrulhas conjuntas, enquanto outros fornecerão apoio de inteligência no sul Mar Vermelho e Golfo de Aden.

A missão será coordenada pela já existente Força-Tarefa Combinada 153, criada em abril de 2022 para melhorar a segurança marítima no Mar Vermelho, Bab el-Mandeb e no Golfo de Aden.

Três navios de guerra dos EUA – o USS Carney, o USS Stethem e o USS Mason, todos destróieres da Marinha – têm-se deslocado diariamente pelo Estreito de Bab el-Mandeb para ajudar a dissuadir e responder aos ataques dos houthis.

A decisão de estabelecer a operação ampliada ocorreu depois que três navios comerciais foram atingidos por mísseis disparados por houthis, em 3 de dezembro. /NYT, AP e AFP