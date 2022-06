Como Kaliningrado, território russo cercado pela Otan, se envolveu na guerra da Ucrânia

THE WASHINGTON POST - O exclave russo de Kaliningrado, centenas de quilômetros a oeste do resto do país, é o último ponto de conflito entre Moscou e o resto da Europa, à medida que as consequências da guerra do presidente russo Vladimir Putin reverberam além da Ucrânia.

Espremido entre a Lituânia e a Polônia – ambos membros da União Europeia e da Otan – Kaliningrado fica na costa sul do Mar Báltico, recebendo grande parte de seus suprimentos através de rotas por Lituânia e Belarus.

A Lituânia disse em meados de junho que impediria o trânsito através de seu território de mercadorias com destino a Kaliningrado sancionadas pela UE, incluindo carvão, metais e materiais de construção. O Kremlin chamou a medida de “sem precedentes e ilegal” e convocou o principal diplomata da União Europeia em Moscou para reclamar. Nikolai Patrushev, secretário do Conselho de Segurança da Rússia, disse que a resposta teria um impacto “sério” no povo lituano.

Trem de carga e vagões, após a proibição da Lituânia de trânsito de mercadorias sob sanções da UE através do enclave russo de Kaliningrado Foto: Vitaly Nevar/ REUTERS

Aqui está o que saber sobre este enclave russo e como ele está envolvido na guerra na Ucrânia.

Qual é a história de Kaliningrado?

Anteriormente conhecida como Königsberg, Kaliningrado fazia parte da Alemanha até que o Exército Vermelho tomou o controle da região das mãos dos nazistas em 1945. Foi cedida à União Soviética após o fim da guerra na Europa. A cidade e o porto marítimo são agora um exclave da Federação Russa, separados por terra do resto da Rússia.

A Rússia renomeou a cidade de Kaliningrado em 1946, e a população alemã foi despejada, com a cidade reassentada por pessoas da Rússia e de Belarus. Foi fechada para estrangeiros até 1991.

Dada a sua geografia, Kaliningrado tinha laços econômicos relativamente próximos com os estados europeus nos anos após o colapso da União Soviética. Mas as relações se desvaneceram durante o mandato de Putin, particularmente depois que o ataque da Rússia em 2014 à Ucrânia e a anexação da Crimeia atraíram sanções e a condenação da UE.

Por que Kaliningrado é importante para a Rússia?

Kaliningrado é estratégica e militarmente importante para a Rússia. Há muito tempo é chamado de “porta-aviões inafundável” do Kremlin no Mar Báltico, onde as armas podem ser posicionadas a uma curta distância da Europa Ocidental.

Rússia afirma ter equipado território com mísseis Iskander (como o da foto), de capacidade atômica. Foto: ussian Defense Ministry Press Service via AP

A Frota Russa do Mar Báltico está sediada em Kaliningrado, e o Kremlin colocou armas nucleares no enclave, segundo a Lituânia. Moscou anunciou na primavera que havia realizado lançamentos simulados de seu sistema de mísseis Iskander com capacidade nuclear no país.

Após a Guerra Fria, Kaliningrado foi concebida como uma “Hong Kong Báltica”. Funciona como uma zona econômica especial com impostos baixos e quase nenhuma tarifa de importação para estimular o investimento, embora a economia tenha vacilado, principalmente depois que as sanções ocidentais foram impostas.

Como a guerra na Ucrânia afetou Kaliningrado e a vizinha Lituânia?

Os três estados bálticos – Lituânia, Estônia e Letônia – estão entre os maiores apoiadores da Ucrânia. A operadora ferroviária estatal lituana LTG disse na sexta-feira que a empresa não permitiria mais mercadorias russas sancionadas pela UE de transitar pelo território lituano. De acordo com o governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, cerca de metade dos itens importados por sua região seriam afetados. (O enclave ainda tem conexões marítimas com a Rússia.)

A LTG disse ao The Washington Post que o trânsito terrestre entre Kaliningrado e outro território russo “não está suspenso ou proibido” porque os fluxos de passageiros e cargas que não estão sujeitos a sanções da UE continuariam.

O governador de Kaliningrado, Anton Alikhanov, em foto de 3 de junho. Foto: Evgenia Novozhenina/ REUTERS

A decisão do operador ferroviário entrou em vigor no sábado. Enquanto as lojas e postos de gasolina em Kaliningrado estão abastecidos, as pessoas correram para as lojas de materiais de construção porque os materiais de construção agora estão proibidos de transporte ferroviário, escreveu Alikhanov no Telegram na segunda-feira. Bens como combustível e cimento ainda podem ser enviados para Kaliningrado da Rússia por mar, acrescentou.

“A retórica hoje é afiada e intransigente. Os lituanos interpretam a situação como ‘a Rússia está ameaçando a Lituânia com guerra’”, disse Alikhanov. “Como se eles não tivessem começado esta rodada.”

O que significa a situação em Kaliningrado para a Otan?

Os três estados bálticos já foram governados por Moscou, mas correram para a Otan após o fim da Guerra Fria. Eles estão preocupados que a guerra possa se ampliar e que uma Rússia encorajada possa tentar tomar um trecho de terra estrategicamente importante ao longo da fronteira polaco-lituana. Os cerca de 64 km do Suwalki Gap conectam Kaliningrado ao estado cliente russo de Belarus, e o controle do Kremlin pode negar às nações bálticas um corredor terrestre para o resto da Otan.

A tensão ao longo da “fenda de Suwalki”, batizada em homenagem a uma vila polonesa próxima, aumentou em 2016, quando os ministros da Defesa da Otan decidiram enviar 4.000 soldados para a Polônia e os países bálticos, com muitos dos dois lados da lacuna. No mesmo dia, a Rússia iniciou um exercício militar de uma semana.