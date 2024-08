De olho na expansão do arsenal chinês, Biden aprova nova estratégia nuclear secreta dos EUA

O presidente Joe Biden aprovou um plano estratégico nuclear altamente confidencial para os Estados Unidos que, pela primeira vez, reorienta a estratégia de dissuasão do país para focar na rápida expansão do arsenal nuclear da China. A diretriz foi aprovada em março e divulgada nesta terça-feira, 20, pelo The New York Times.

PUBLICIDADE Essa mudança ocorre enquanto o Pentágono acredita que os estoques nucleares da China rivalizarão em tamanho e diversidade com os dos Estados Unidos e da Rússia na próxima década. A Casa Branca nunca anunciou que o Biden havia aprovado a estratégia revisada, chamada de “Orientação de Emprego Nuclear”, que também busca preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados da China, Rússia e Coreia do Norte. O documento, atualizado a cada quatro anos ou mais, é tão altamente confidencial que não há cópias eletrônicas, apenas um pequeno número de cópias impressas distribuídas para alguns funcionários de segurança nacional e comandantes do Pentágono.

Presidente Joe Biden, em documento classificado, ordenou às forças americanas que se preparem para a possibilidade de confrontações nucleares coordenados entre Rússia, China e Coreia do Norte. Foto: Eric Lee/The New York Times

No entanto, em discursos recentes, dois altos funcionários da administração foram autorizados a aludir à mudança — em frases cuidadosamente limitadas — antes de uma notificação mais detalhada, não confidencial, ao Congresso, prevista antes que Biden deixe o cargo.

“O presidente emitiu recentemente uma orientação atualizada sobre o emprego de armas nucleares para levar em conta múltiplos adversários com armas nucleares”, disse Vipin Narang, um estrategista nuclear do MIT que atuou no Pentágono, no início deste mês, antes de retornar à academia. “E, em particular”, acrescentou ele, a orientação sobre as armas levou em consideração “o aumento significativo no tamanho e diversidade” do arsenal nuclear da China.

Em junho, o diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional para controle de armas e não proliferação, Pranay Vaddi, também mencionou o documento, o primeiro a examinar em detalhes se os Estados Unidos estão preparados para responder a crises nucleares que possam surgir simultaneamente ou em sequência, com uma combinação de armas nucleares e não nucleares.

A nova estratégia, disse Vaddi, enfatiza “a necessidade de dissuadir Rússia, a RPC e Coreia do Norte simultaneamente”, usando a sigla para a República Popular da China.

Publicidade

No passado, a probabilidade de que os adversários americanos pudessem coordenar ameaças nucleares para superar o arsenal nuclear americano parecia remota. Mas a parceria emergente entre Rússia e China, e as armas convencionais que a Coreia do Norte e o Irã estão fornecendo à Rússia para a guerra na Ucrânia, mudaram fundamentalmente o pensamento de Washington.

Já a Rússia e a China estão realizando exercícios militares juntos. As agências de inteligência estão tentando determinar se a Rússia está ajudando os programas de mísseis da Coreia do Norte e do Irã em troca.

O novo documento é um lembrete claro de que quem for empossado em 20 de janeiro próximo enfrentará um cenário nuclear alterado e muito mais volátil do que aquele que existia apenas três anos atrás. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, ameaçou repetidamente usar armas nucleares contra a Ucrânia, inclusive durante uma crise em outubro de 2022, quando o Biden e seus assessores, ao analisarem interceptações de conversas entre altos comandantes russos, temeram que a probabilidade de uso nuclear pudesse subir para 50% ou até mais.

Biden, junto com líderes da Alemanha e do Reino Unido, fez com que China e Índia fizessem declarações públicas de que não havia espaço para o uso de armas nucleares na Ucrânia, e a crise foi contida, pelo menos temporariamente.

PUBLICIDADE “Foi um momento importante”, observou Richard N. Haass, ex-alto funcionário do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional para vários presidentes republicanos, e presidente emérito do Conselho de Relações Exteriores, em uma entrevista. “Estamos lidando com uma Rússia que está radicalizada; a ideia de que armas nucleares não seriam usadas em um conflito convencional não é mais uma suposição segura.” A segunda grande mudança surge das ambições nucleares da China. A expansão nuclear do país está acontecendo em um ritmo ainda mais rápido do que os oficiais de inteligência americanos anteciparam há dois anos, impulsionada pela determinação do presidente Xi Jinping de descartar a estratégia de décadas de manter uma “dissuasão mínima” para alcançar ou superar o tamanho dos arsenais de Washington e Moscou. O complexo nuclear da China é agora o de crescimento mais rápido do mundo.

Presidente da China, Xi Jinping, tem avançado para expandir arsenal nuclear, acendendo alerta nos Estados Unidos. Foto: Xie Huanchi/Associated Press

Embora o ex-presidente Donald Trump tenha previsto confiantemente que Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, entregaria suas armas nucleares após seus três encontros presenciais, o oposto aconteceu. Ele intensificou seus esforços e agora possui mais de 60 armas, estimam os oficiais, e o combustível para muitas mais.

Publicidade

Essa expansão mudou a natureza do desafio norte-coreano: quando o país possuía apenas um punhado de armas, poderia ser dissuadido por defesas antimísseis. Mas seu arsenal expandido está se aproximando rapidamente do tamanho dos de Paquistão e Israel, e é grande o suficiente para que, em teoria, pudesse coordenar ameaças com Moscou e Pequim.

Foi apenas uma questão de tempo até que um ambiente nuclear fundamentalmente diferente começasse a alterar os planos e a estratégia de guerra dos Estados Unidos, dizem os oficiais.

Em alta Internacional Japão: aeroporto cancela 36 voos e atrasa mais de 200 após desaparecimento de tesoura em loja Desaparecimento do empresário Mike Lynch: veja o que já se sabe sobre o naufrágio de iate na Itália Obama devolve a Kamala apoio que permitiu sua candidatura há 17 anos “É nossa responsabilidade ver o mundo como ele é, não como esperávamos ou desejávamos que fosse”, disse Narang ao deixar o Pentágono. “É possível que um dia olhemos para trás e vejamos o quarto de século após a Guerra Fria como um interlúdio nuclear.” O novo desafio é “a possibilidade real de colaboração e até conluio entre nossos adversários com armas nucleares”, disse ele. Até agora na campanha presidencial, os novos desafios à estratégia nuclear americana não foram tema de debate. Joe Biden, que passou grande parte de sua carreira política como defensor da não proliferação nuclear, nunca falou publicamente em detalhes sobre como está respondendo aos desafios de dissuadir as forças expandidas da China e da Coreia do Norte. Nem a vice-presidente Kamala Harris, agora a indicada do Partido Democrata. Em sua última coletiva de imprensa em julho, poucos dias antes de anunciar que não mais buscaria a nomeação democrata para um segundo mandato, Biden reconheceu que havia adotado uma política de buscar maneiras de interferir na parceria mais ampla entre China e Rússia. “Sim, eu busco, mas não estou preparado para falar sobre os detalhes disso em público”, disse. Ele não fez referência — e não foi questionado — sobre como essa parceria estava alterando a estratégia nuclear americana.

Publicidade

Desde a presidência de Harry Truman, essa estratégia tem sido focada predominantemente no arsenal do Kremlin. A nova orientação de Biden sugere o quão rapidamente isso está mudando.

A China foi mencionada na última orientação nuclear, emitida no final do governo Trump, de acordo com um relato não confidencial fornecido ao Congresso em 2020. Mas isso foi antes que a magnitude das ambições de Xi fosse compreendida.

A estratégia de Biden agudiza esse foco para refletir as estimativas do Pentágono de que a força nuclear da China se expandiria para 1.000 até 2030 e 1.500 até 2035, aproximadamente os números que os Estados Unidos e a Rússia atualmente implantam. De fato, Pequim agora parece estar à frente desse cronograma, dizem os oficiais, e começou a carregar mísseis nucleares em novos campos de silos que foram detectados por satélites comerciais há três anos.

Há outra preocupação sobre Pequim: agora interrompeu uma breve conversa com os Estados Unidos sobre a melhoria da segurança e da proteção nuclear — por exemplo, concordando em avisar um ao outro sobre testes de mísseis iminentes ou estabelecendo linhas diretas ou outros meios de comunicação para garantir que incidentes ou acidentes não escalem para encontros nucleares.

Uma discussão entre os dois países ocorreu no final do outono passado, pouco antes de Biden e Xi se encontrarem na Califórnia, onde buscaram reparar as relações entre os dois países. Eles se referiram a essas conversas em uma declaração conjunta, mas, naquela época, os chineses já haviam insinuado que não estavam interessados em novas discussões e, no início deste verão, disseram que as conversas estavam encerradas. Eles citaram as vendas de armas americanas a Taiwan, que já estavam em andamento muito antes de as conversas sobre segurança nuclear começarem.

Mallory Stewart, secretária-assistente para controle de armas, dissuasão e estabilidade no Departamento de Estado, disse em uma entrevista que o governo chinês estava “ativamente nos impedindo de ter conversas sobre os riscos.”

Em vez disso, ela disse, Pequim “parece estar seguindo o exemplo da Rússia, de que, até abordarmos as tensões e desafios em nosso relacionamento bilateral, eles escolherão não continuar nossas conversas sobre controle de armas, redução de riscos e não proliferação.”

Publicidade

Era do interesse da China, argumentou ela, “prevenir esses riscos de cálculo errado e mal-entendidos.”