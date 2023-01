Investigação sobre papéis confidenciais enfraquecem capital político de Biden e plano para 2024

A investigação do Departamento de Justiça sobre papéis confidenciais do governo americano encontrados na casa do presidente Joe Biden pressionam o democrata, num momento em que a base radical do partido republicano ganha força no Congresso. Com isso, o plano de Biden de usar o bom momento da economia para catapultar seu nome à reeleição em 2024, por ora, sofre contratempos. A habilidade do presidente de criticar Trump no caso dos documentos secretos mantidos pelo republicano em Mar-a-Lago, na Flórida, também perde força.

Leia também Como a descoberta de documentos secretos com Biden se compara ao caso Trump

Os republicanos do Congresso, que há apenas alguns dias atrás estavam exibiam uma discórdia profunda que quase chegou a uma briga no plenário da Câmara, agora estão propondo novas investigações e inquéritos. O procurador-geral Merrick Garland anunciou na quinta-feira, 12, que estava nomeando um advogado especial para aprofundamento da investigação, o que pode significar entrevistas, buscas em propriedades ligadas a Biden e, potencialmente, semanas de manchetes.

Mais imediatamente, a posse de documentos confidenciais de Biden provavelmente o privará da capacidade total de criticar o ex-presidente Donald Trump pela forma como manuseou materiais sensível - mesmo que os casos e a abordagem dos dois presidentes tenham diferenças.

Documentos reservados encontrados em propriedades de Biden seriam do tempo em que ele serviu como vice-presidente ao lado de Barack Obama. Foto: Adam Schultz/The White House via AP

O foco inesperado nos documentos classificados ocorre em um momento em que Biden e seus assessores estavam entusiasmados com os resultados das eleições de meio de mandato, que foram muito melhores para os democratas do que eles esperavam. Biden parecia se deliciar com as desavenças internas do Partido Republicano na semana passada, quando foram necessárias 15 votações antes que o deputado Kevin McCarthy fosse eleito presidente da Câmara. E é amplamente esperado que o presidente anuncie sua candidatura à reeleição nos próximos meses, à medida que seus índices de aprovação aumentam e a economia está em terreno mais firme.

O perigo potencial estava em exibição vívida na manhã de quinta-feira, quando Biden realizou um evento para divulgar as boas notícias econômicas de que a inflação havia caído e as condições para os consumidores estavam melhorando. Pouco antes de subir ao palco, os advogados de Biden revelaram que um segundo lote de documentos classificados havia sido descoberto em duas áreas separadas da casa do presidente em Wilmington, no Estado de Delaware.

Reação de Biden

Assim que ele terminou de falar, os repórteres gritaram perguntas - não sobre a melhora da economia, mas sobre por que os documentos foram encontrados em sua garagem ao lado de seu premiado Corvette Stingray 1967.

“Meu Corvette está em uma garagem trancada, ok? Então, não é como se eles estivessem jogados na rua”, respondeu Biden. “Mas, como eu disse no início desta semana, as pessoas sabem que levo a sério documentos e materiais confidenciais. Eu também disse que estamos cooperando total e completamente com a revisão do Departamento de Justiça.”

Biden respondeu a perguntas de jornalistas sobre documentos secretos na manhã de quinta-feira, 12. Foto: Sarah Silbiger/The New York Times

Biden prometeu fornecer mais informações em breve. “Vou ter a chance de falar sobre tudo isso, se Deus quiser, em breve”, disse ele.

Mas cerca de duas horas depois, Garland anunciou a nomeação do procurador especial Robert Hur para investigar a posse dos documentos, uma decisão que poderia limitar a capacidade de Biden de falar publicamente.

Impactos imediatos

Para os democratas traumatizados pela luta de Hillary Clinton para justificar o manuseio de seus próprios registros em 2016 - com alguns culpando a mídia por dar uma influência descomunal à história - o furor de quinta-feira forneceu uma dica desconfortável do que pode estar por vir, enquanto ameaçava turvar as críticas dos democratas a Trump por levar maior quantidade de documentos sigilosos para sua casa em Mar-a-Lago.

“Não acho que Biden tenha preocupações legais aqui, não acho que ele tenha preocupações políticas”, disse Brian Fallon, ex-assessor de Clinton que trabalhou no Departamento de Justiça. “O principal benefício [para os republicanos] é que Trump está dando um suspiro de alívio porque torna difícil para Merrick Garland autorizar um processo contra Donald Trump, mesmo que seja merecido.”

No outono passado, foi mostrada a Biden uma foto de documentos ultrassecretos dispostos no chão em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump em Palm Beach, Flórida. poderia acontecer - como alguém, em suas palavras, “poderia ser tão irresponsável”.

Foi dois meses depois disso, em 2 de novembro, que seus advogados descobriram um pequeno lote de documentos confidenciais em um dos escritórios de Biden em Washington, uma descoberta que Biden disse no início desta semana que o “surpreendeu”. Na quinta-feira, Biden e seus advogados divulgaram que o segundo lote de documentos classificados foi descoberto na casa do presidente em Wilmington.

As revelações, pingando ao longo da semana, começaram a revelar um quadro cujo significado legal ainda é obscuro, mas cujas ramificações políticas parecem mais claras. Por um lado, o assunto pode atingir alguns dos pontos fortes autoproclamados - experiência, competência e familiaridade com o funcionamento da segurança nacional - de um presidente que frequentemente enfatizou a seriedade com que leva a inteligência e as tradições diplomáticas do país.

Além disso, agora há um advogado especial investigando Biden, Hur - assim como Trump, investigado por Jack Smith. Isso cria pelo menos uma equivalência superficial entre os casos - algo que desencadeou algumas críticas democratas a Garland na quinta-feira - com os republicanos provavelmente reclamando de um padrão duplo se Biden enfrentar menos consequências.

Em busca de explicações

Os assessores de Biden fizeram um grande esforço para apontar como seu comportamento era diferente do de Trump. O ex-presidente aparentemente sabia o que estava pegando e se recusou a devolvê-los, enquanto Biden diz que nem percebeu que tinha documentos confidenciais e os entregou assim que foram descobertos.

Os aliados de Biden ecoaram esse ponto na quinta-feira.

“Bem, acho que muito vai para a intenção... Isso foi algo não intencional ou intencional?”, disse o deputado Bennie G. Thompson. E acrescentou: “Se eu encontrar, e disser: ‘Olha ... por qualquer motivo, não foi devolvido. Nós o encontramos aqui e aqui.’ Não vejo nenhum problema nisso. Considerando que, obviamente, houve algum problema associado a Mar-a-Lago.”

Mas a Casa Branca fez menos para explicar como os documentos foram parar no escritório e na casa de Biden.

Na coletiva de imprensa da Casa Branca na quinta-feira, a secretária de imprensa Karine Jean-Pierre rejeitou repetidamente perguntas sobre os documentos, citando a investigação em andamento e dizendo que o governo está “tentando fazer isso de acordo com as regras”.

“O presidente leva isso muito a sério”, acrescentou Jean-Pierre. “Ele não sabia que os registros estavam lá. Ele não sabe o que está nos documentos.”

Ela se recusou a responder a perguntas sobre se Biden estaria disposto a ser entrevistado pelos investigadores; como e por que os documentos foram levados para seu escritório e casa; quem teve acesso às salas onde foram encontrados documentos sigilosos; e por que a Casa Branca não revelou inicialmente que um segundo lote de documentos havia sido descoberto.

Ofensiva republicana

Parlamentares republicanos disseram que as revelações levantaram sérias questões sobre as ações de Biden e quase imediatamente começaram a fazer pedidos, redigir cartas e prometer investigações.

O deputado Michael R. Turner, novo presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, solicitou manifestações de Garland e Avril Haines, diretora de inteligência nacional, até 26 de janeiro.

“A presença de informações classificadas nesses locais separados pode implicar o presidente Joe Biden no manuseio incorreto, potencial uso indevido e exposição de informações classificadas”, escreveu Turner na carta. “Isso levanta questões importantes sobre por que o então vice-presidente Biden manteve a custódia de documentos tão altamente confidenciais, quem teve acesso a eles e para quais fins”.

O deputado James Comer, presidente do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, disse que seu comitê também investigaria.

“Há muitas perguntas sobre por que o governo Biden manteve esse assunto em segredo do público, quem teve acesso ao escritório e à residência e quais informações estão contidas nesses documentos confidenciais”, disse Comer.

O deputado Jim Jordan sugeriu que os documentos de Biden também seriam uma das prioridades do comitê recém-criado do Partido Republicano sobre o aparelhamento ostensivo do governo.

Reação do trumpismo

Em uma postagem em sua rede Truth Social, o ex-presidente Donald Trump pediu a Garland que encerrasse a investigação de Smith sobre suas atividades e “nomeasse um advogado especial para investigar Joe Biden, que odeia Biden tanto quanto Jack Smith me odeia”.

A campanha de Trump ficou satisfeita com a cobertura dos documentos de Biden, disse um conselheiro, com Trump postando vários clipes de notícias a cabo no Truth Social. “Eles vão invadir a Casa Branca?”, disse o deputado Max L. Miller, ex-assessor de Trump, em um dos clipes. “Eles vão atrás do presidente Biden com o mesmo vigor?”.

Donald Trump ergue o punho após anunciar operação do FBI em sua mansão em Mar-a-Lago. Foto: Andrew Harnik/ AP - 15/11/2022

Outros sites de direita concordaram com manchetes pedindo o impeachment de Biden e criticando reportagens da mídia apontando as diferenças entre as circunstâncias de Trump e Biden.

Grande parte da cobertura da direita argumentou que as ações de Biden foram piores porque ele era um ex-vice-presidente e não um ex-presidente. Mas a Lei de Registros Presidenciais trata os registros vice-presidenciais da mesma forma, e o vice-presidente tem autoridade de desclassificação equivalente (embora Biden, ao contrário de Trump, não tenha citado essa autoridade como justificativa para manter os documentos).

Os republicanos podem enfrentar seu próprio dilema em relação aos documentos, dadas as investigações paralelas dos dois presidentes. Se eles acusarem Biden de agir de forma flagrante, isso pode enfraquecer qualquer afirmação de que Trump agiu com responsabilidade. E se eles defendem o comportamento de Trump como inofensivo, pode ser mais difícil para eles argumentar que Biden é culpado de uma grande transgressão.

Tamanho das consequências

Pela lei americana, uma grande variedade de documentos pode ser marcada como confidencial, e as consequências políticas finais para Biden podem depender em parte da natureza dos papéis encontrados em sua casa e escritório. Os documentos na residência de Trump incluíam material altamente sensível sobre a China e o Irã, informou o The Washington Post anteriormente.

Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Justiça no governo Obama, argumentou que, seja qual for o embaraço imediato para a Casa Branca, o contraste com Trump acabará sendo uma vantagem para Biden.

“Acho que eles terão um caso muito claro para dizer que o presidente lidou com isso com prudência – e o ex-presidente se recusou a entregar documentos, enganou os investigadores e depois forçou o FBI a invadir sua casa”, disse Miller. “No curto prazo, é uma questão muito desconfortável para a Casa Branca. Mas, a longo prazo, pode ser bastante favorável para eles.”

Os conselheiros especiais, por sua vez, tomarão decisões que terão um impacto muito maior do que as mensagens políticas, acrescentou Miller. “Uma das coisas sobre a política de Trump – é determinada se ele é indiciado ou não”, disse Miller. “Quase importa menos o que Biden vai dizer sobre isso do que o que realmente está acontecendo no processo legal.”

O deputado republicano David Joyce disse que o fato de Trump e Biden estarem enfrentando problemas com o manuseio de documentos classificados sugere um problema maior para o país.

“Em qualquer situação, esses documentos devem estar em uma instalação segura”, disse Joyce, acrescentando: “Você está no mesmo barco em que Trump está agora. Vamos descobrir por que esses documentos não estão em instalações seguras”.