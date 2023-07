EUA: pré-candidato republicano oferece vale-presente de US$ 20 em troca de doação para sua campanha

Quanto vale um dólar? Para o governador da Dakota do Norte, Doug Burgum, vale muito. Burgum é um dos vários candidatos republicanos na corrida presidencial que se esforçaram ao máximo para se qualificar ao primeiro debate primário do partido em 23 de agosto. A regra é de que apenas candidatos com, no mínimo, US$ 40 mil (cerca de R$ 192 mil) individuais de campanha podem subir ao palco.

Pré-candidato distante do topo das recentes pesquisas, Burgum está oferecendo vales-presente de US$ 20 (R$ 96) para as primeiras 50 mil pessoas que doarem ao menos U$ 1 para sua campanha. E um doador sortudo, como sua campanha no Facebook anuncia, terá a chance de levar para casa um cooler de gelo, do modelo Yeti Tundra 45, que custa em torno de US$ 300 (R$ 1,4 mil) — apenas por um dólar. A oferta incomum foi inicialmente repercutida pela FWIW, uma newsletter que acompanha a política digital.

O esforço de Burgum para priorizar doadores em vez de dólares é uma representação do desespero de alguns candidatos para participar do debate e aproveitar alguns dos holofotes nacionais dos pré-candidatos republicanos Donald Trump e, seu principal oponente, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, outro pré-candidato republicano, recentemente promoveu um anúncio de campanha com um apelo direto: “Doe hoje, coloque Chris Christie no palco do debate”.

A campanha de Burgum reconheceu que seus pedidos estavam diretamente relacionados ao debate e transformou os brindes em ataques ao presidente Joe Biden. “Doug sabe que pessoas que estão sofrendo por conta da ‘Bidenflação’, e dar Biden Economic Relief Gift Card é uma forma de ajudar 50 mil pessoas até Doug ser eleito para consertar essa economia louca para todo mundo”, disse Lance Trover, o porta-voz da campanha de Burgum. Trover acrescentou que os esforços permitiram à campanha “garantir um lugar no palco em vez de evitar pagar mais anúncios nas redes sociais, que têm seus próprios donos, hostis e conservadores”.

Kyle Tharp, o autor da newsletter FWIW que noticiou a solicitação, disse que como parte de sua reportagem ele doou US$ 1 para a campanha. De acordo com ele mesmo, ele não recebeu nenhuma informação sobre como ele iria receber o vale-presente.

A campanha posteriormente esclareceu no Twitter que os 50 mil doadores iriam receber um vale-presente Visa ou Mastercard, em seus endereços de correspondência. A campanha não respondeu a um pedido de comentário feito pelo The New York Times sobre quantos doadores contribuíram até o momento.

A estratégia de doações em dinheiro da campanha pode levantar questões legais, disse Paul Ryan, um advogado de financiamento de campanha. Segundo ele, os eleitores que fazem doações em troca de vales-presente podem ser considerados “laranjas”, porque parte ou todas as suas doações estão sendo reembolsadas pela campanha.

“A lei federal diz que ‘ninguém deve fazer uma contribuição no nome de outra pessoa’”, explicou Ryan. “Aqui, o candidato está fazendo uma contribuição a ele mesmo no nome de todos esses doadores individuais.”

Richard L. Hasen, professor de direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, especializado em direito eleitoral, disse que normalmente as campanhas pedem à Comissão Eleitoral Federal quando se envolvem em novas formas de doações. A manobra da campanha de Burgum, disse ele, “certamente parece nova” e “levanta preocupações sobre violar a proibição de doações”.

Mas parte da insegurança jurídica, segundo Hasen, vem do fato de que “funcionalmente, campanhas gastam um monte de dinheiro para obter pequenas doações, especialmente nos casos como esse em que eles tentam chegar a um limiar de debate”.

Burgum não está sozinho em usar sua imensa riqueza — ele é um ex-executivo de software que vendeu uma empresa para a Microsoft em um negócio de ações de US$ 1,1 bilhão — para reforçar sua campanha. Perry Johnson, um empresário que também anunciou uma candidatura esperançosa à indicação presidencial republicana e que concorreu para o cargo de governador de Michigan no ano passado, gastou entre US$ 80 mil a US$ 90 mil em anúncios promovendo chapéus de US$ 1, que continham a escrita “Eu me identifico como ‘não-Bindenário’”. Sua campanha disse em um anúncio recente que alcançou 10 mil doadores.

Para se qualificar para o primeiro debate presidencial, os candidatos devem ter um mínimo de 200 doadores únicos por Estado ou território, em 20 diferentes Estados e territórios, de acordo com o Comitê Nacional Republicano, que estabeleceu as regras. Eles também devem obter pelo menos 1% em mais de uma pesquisa de votação antecipada reconhecida pelo comitê./The New York Times.