EUA podem usar Venezuela para substituir petróleo russo, mas há muitos riscos

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sinalizou na segunda-feira a disposição de aumentar a produção de petróleo de seu país se os suprimentos russos forem excluídos do mercado internacional, ao descrever uma reunião com autoridades americanas no fim de semana como “respeitosa, cordial e muito diplomática”.

Venezuela, um aliado russo cuja indústria petrolífera está sob sanções americanas, surgiu como um possível substituto para alguns dos suprimentos de petróleo que poderiam ser proibidos à medida que os Estados Unidos aumentam seus esforços para punir a economia russa.

Autoridades americanas estão procurando aliviar as sanções para permitir que o petróleo venezuelano volte aos mercados globais e abordar o rápido aumento dos preços do petróleo.

Trabalhador da empresa estatal de petróleo venezuelana PDVSA amarra a bandeira do país no braço em Caracas; EUA tentam aproximação Foto: Tomas Bravo / Reuters

Mas tais esforços enfrentam uma série de obstáculos. Alguns membros do Congresso têm criticado fortemente qualquer esforço para reatar os laços com a Venezuela, dizendo que os esforços para isolar o presidente Vladimir Putin da Rússia não devem impulsionar outros líderes autoritários.

Críticas no Congresso

“A Casa Branca ofereceu abandonar aqueles que buscam a liberdade da Venezuela em troca de uma quantidade insignificante de petróleo”, disse o senador Marco Rubio, republicano da Flórida, em um tuíte.

O senador Robert Menendez, de Nova Jersey, um democrata, disse em comunicado que retomar o comércio de petróleo com a Venezuela “arrisca perpetuar uma crise humanitária que desestabilizou a América Latina e o Caribe por uma geração inteira”.

Ele chamou Maduro de “um câncer para o nosso hemisfério e não devemos dar uma nova vida ao seu reinado de tortura e assassinato”.

Os Estados Unidos acusaram Maduro de fraude eleitoral, e o governo Trump tentou derrubá-lo ao reconhecer o líder da oposição, Juan Guaidó, como presidente do país em 2019. Os Estados Unidos impuseram sanções ao petróleo venezuelano para matar de fome o governo de Maduro de dinheiro.

Problemas práticos

Além das questões políticas de retomar o comércio de petróleo com a Venezuela, para enfrentar o que os Estados Unidos veem como um desafio mais imediato na Rússia, também existem problemas práticos para aumentar a produção.

Os campos de petróleo venezuelanos há muito sofrem com a má administração, e alguns analistas do setor dizem que pode demorar para aumentar a oferta.

“Quando você tem um período prolongado de subinvestimento, não pode simplesmente apertar um botão e trazê-lo de volta da noite para o dia”, disse Saul Kavonic, analista do setor de energia do Credit Suisse.