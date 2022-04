Explosões e drones derrubados indicam ataque ucraniano dentro da Rússia

A Ucrânia parece ter tentado atacar mais profundamente o território russo durante a noite. Autoridades dos dois lados, porém, estavam reticentes em comentar nesta quarta-feira, 27, sobre voos de drones e explosões que três governadores locais descreveram como ataques.

Um conselheiro próximo do presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que os ataques dentro da Rússia perto da fronteira leste da Ucrânia foram uma vingança contra as plataformas de lançamento da invasão, mas ele não chegou a dizer que os militares ucranianos eram responsáveis, atribuindo os ataques ao “carma”.

Na Rússia, três governadores confirmaram que suas regiões foram alvejadas. Um depósito de munição foi incendiado perto de Belgorod, cidade a menos de 32 km da fronteira. Duas explosões foram relatadas em Voronezh, a quase 320 km da Ucrânia, e um drone ucraniano teria sido abatido sobre Kursk, a cerca de 110 km da fronteira.

Imagem de satélite fornecida pela Planet Labs PBC mostra tanques e blindados russos na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, em 25 de abril Foto: AP / AP

Os ataques em Kursk e Voronezh, onde os sistemas de defesa aérea teriam sido ativados, levantaram o espectro de uma guerra mais ampla, pois estavam mais dentro do território russo do que os alvos anteriores.

O Ministério da Defesa da Ucrânia geralmente se recusa a discutir relatos de ataques em solo russo. Em dois meses de guerra, os combates foram em grande parte contidos dentro das fronteiras da Ucrânia, embora a Rússia afirme que dois helicópteros ucranianos dispararam contra um depósito de petróleo em Belgorod no início de abril.

Mikhailo Podoliak, conselheiro de Zelenski e membro da delegação ucraniana para as negociações de paz paralisadas, escreveu em russo em seu canal no aplicativo de bate-papo Telegram que armazéns em regiões como Belgorod e Voronezh estavam sendo usados para fornecer combustível para veículos armados na Ucrânia. Desarmá-los, escreveu ele, foi “um processo muito natural”, acrescentando: “O carma é uma coisa cruel”.

“Se vocês (russos) decidiram atacar outro país em sua totalidade, matar todos indiscriminadamente, esmagar civis com tanques e usar armazéns em suas regiões para fornecer seus assassinatos, mais cedo ou mais tarde terão de pagar essa dívida”, escreveu Podoliak.

Em Belgorod, onde o depósito de munição pegou fogo, nenhuma casa foi danificada e não houve vítimas civis, escreveu o governador, Vyacheslav Gladkov, em seu canal Telegram.

Roman Starovoit, governador regional de Kursk, também usou seu canal Telegram para anunciar que um drone ucraniano foi abatido sobre a cidade, mas que não houve danos nem vítimas.

O governador de Voronezh, Alexander Gusev, fez um anúncio semelhante, dizendo que as defesas aéreas detectaram e destruíram com sucesso um pequeno drone de reconhecimento, sem especificar se era ucraniano. A agência de notícias oficial Tass informou que duas “explosões altas” foram ouvidas em Voronezh.

Em Moscou, Nikolai Patrushev, secretário do conselho de segurança do presidente russo, Vladimir Putin, instou autoridades de uma ampla faixa da região sudoeste perto da Ucrânia a garantir que os sistemas de emissão de alertas de emergência para a população civil, bem como as instalações de defesa civil, estejam “trabalhando de forma confiável”.

Abrigos antibombas e outras infraestruturas físicas devem permanecer sob o controle de autoridades federais e não serem vendidos, disse ele.

Transnístria

Os incidentes ocorrem depois que outras explosões e incêndios foram relatados nos últimos dias em regiões russas perto da fronteira nordeste da Ucrânia, bem como na Transnístria, uma faixa separatista da Moldávia apoiada por Moscou, no sudoeste ucraniano.

Na segunda-feira, incêndios envolveram depósitos de petróleo em Bryansk, na Rússia, um importante centro logístico para os militares russos, destruindo um tanque em uma instalação de armazenamento de petróleo civil e outro em um depósito de petróleo militar.

Na terça-feira, James Heappey, um ministro da Defesa britânico, disse em uma entrevista de rádio que a Ucrânia teria justificativa para atacar alvos dentro da Rússia para se defender.

“É completamente legítimo que a Ucrânia tenha como alvo as profundezas da Rússia para bloquear a logística que, se não fosse interrompida, contribuiria diretamente para a morte e carnificina em solo ucraniano”, disse ele à Times Radio. /NYT