Governo Biden pede imunidade para Mohammed bin Salman em processo sobre homicídio de Jamal Kashoggi

O governo Joe Biden determinou que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, a quem a CIA responsabilizou pelo assassinato em 2018 do jornalista saudita e residente nos EUA Jamal Khashoggi, é imune a uma ação civil movida nos Estados Unidos pela noiva de Khashoggi e por uma organização de defensa dos direitos humanos que ele fundou.

Em resposta a um convite feito em julho pelo juiz do Tribunal Distrital dos EUA, John Bates, para apresentar uma declaração de interesse no caso, o governo disse em uma apresentação ao tribunal na quinta-feira, 17, que, como bin Salman é o “chefe de governo em exercício” da Arábia Saudita, ele é “imune deste processo” de acordo com o direito internacional.

Em uma carta que acompanha a apresentação, o consultor jurídico interino do Departamento de Estado, Richard C. Visek, disse que o departamento “não tem opinião sobre os méritos do presente processo e reitera sua condenação inequívoca do hediondo assassinato de Jamal Khashoggi”.

Príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, já admitiu responsabilidade pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, mas negou envolvimento direto na morte. Foto: Rungroj Yongrit/ EFE

As relações entre o governo e o reino do Golfo Pérsico, já desgastadas pelas críticas dos EUA às violações de direitos humanos sauditas, pioraram nos últimos meses, quando o presidente Biden não conseguiu persuadir Riad a não cortar sua produção de petróleo, já que os preços da energia subiram acentuadamente no mundo.

O governo sugeriu que suas mãos estavam atadas pela lei internacional que proíbe os tribunais de um país de tomar medidas contra o chefe de Estado de outro país “enquanto estiver no cargo”. O pai de Mohammed, o rei Salman, nomeou-o primeiro-ministro em setembro.

O processo e a carta de Visek instruindo o Departamento de Justiça a submeter as conclusões do Estado ao tribunal também afirmavam que a Constituição dá ao Poder Executivo a prerrogativa exclusiva de tomar decisões relacionadas à política externa.

A noiva de Khashoggi, Hatice Cengiz - que esperou do lado de fora do consulado saudita em Istambul enquanto o jornalista entrou para obter os documentos necessários para se casarem - e o Democracy for the Arab World Now (DAWN) buscaram indenizações punitivas e compensatórias não especificadas sob a Lei de Proteção à Vítima de Tortura de 1991. Khashoggi foi morto dentro da missão diplomática por agentes sauditas, que desmembraram seu corpo. Seus restos mortais nunca foram encontrados.

A diretora executiva do DAWN, Sarah Leah Whitson, disse que a decisão do governo “não apenas prejudica o único esforço de responsabilização judicial pelo assassinato de Khashoggi; sinaliza que nosso governo garantirá a impunidade para um tirano como MBS ... não importa quão hediondos sejam seus crimes e o encorajará ainda mais”. O príncipe saudita é amplamente conhecido por suas iniciais, MBS.

A Arábia Saudita condenou vários de seus funcionários pelo assassinato, enquanto negava que bin Salman tivesse qualquer conhecimento do caso.

Mas a CIA, em uma avaliação classificada apenas alguns meses após o assassinato, concluiu que bin Salman “aprovou uma operação em Istambul para capturar ou matar” o jornalista saudita porque ele era visto como um dissidente cujas atividades minavam a monarquia.

Khashoggi escreveu colunas para o The Washington Post e outros veículos que criticavam o príncipe herdeiro, que, como governante de fato antes mesmo de seu pai torná-lo primeiro-ministro, realizou duras repressões contra rivais e dissidentes.

O presidente Donald Trump se recusou a desclassificar o relatório na época, embora seu conteúdo tenha vazado amplamente. Biden ordenou sua desclassificação e liberação semanas depois de assumir o cargo no ano passado.

Jornalista Jamal Khashoggi foi morto em consulado saudita na Turquia. Foto: Matt McClain/ The Washington Post

O convite do juiz Bates ao governo veio menos de duas semanas antes de Biden viajar para a Arábia Saudita pela primeira vez em sua presidência em julho. Essa viagem gerou acusações de que o presidente estava falhando em sua promessa de campanha de tornar a Arábia Saudita um “pária” por causa do assassinato de Khashoggi.

Antes da visita, os sauditas a anunciaram como algo que “aumentaria a parceria histórica e estratégica entre o Reino da Arábia Saudita e os Estados Unidos da América... e lançaria as bases para o futuro”.

Biden voltou com o que acreditava ser um acordo de que a OPEP +, o cartel de energia co-presidido pelos sauditas, continuaria a aumentar a produção de petróleo para compensar a escassez internacional causada em grande parte pelas sanções relacionadas à Ucrânia contra as exportações russas. Quando o cartel anunciou mais tarde cortes de produção, Biden disse que haveria “consequências” para Riad.

Desde então, no entanto, o governo tem procurado sinais de que o estreito relacionamento de segurança de décadas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita poderia ser recuperado. Uma indicação pode ser uma decisão saudita de interromper os cortes ou aumentar a produção no próximo mês, quando as sanções contra o petróleo contra a Rússia, membro da OPEP +, devem aumentar.

Mas o governo teve pouca escolha na questão judicial, de acordo com John B. Bellinger III, que atuou como consultor jurídico do Departamento de Estado e do Conselho de Segurança Nacional no governo do presidente George W. Bush.

“Tenho certeza de que foi uma decisão difícil para o governo, mas a lei internacional reconhece que os chefes de Estado têm imunidade em processos civis nos tribunais de outras nações”, disse ele.

O governo dos EUA “sempre afirmou” isso, mesmo quando os acusados ?“”foram processados ??por ofensas hediondas”, disse Bellinger.

Governos republicanos e democratas consistentemente afirmaram imunidade em nome de dezenas de chefes de Estado estrangeiros que foram processados ??nos EUA por suposta tortura, execuções extrajudiciais e outras ofensas graves, disse ele, acrescentando que, como consultor jurídico do Departamento de Estado: “Afirmei imunidade em nome do Papa Bento XVI, que havia sido processado por não investigar os abusos sexuais cometidos pelo clero.”

O direito internacional consuetudinário – doutrina que é considerada obrigatória mesmo que não seja escrita – sustenta que a imunidade de processo em jurisdições estrangeiras se aplica a chefes de Estado e de governo em exercício, bem como a ministros das Relações Exteriores. A decisão do governo provavelmente teria sido muito mais difícil antes de bin Salman ser nomeado primeiro-ministro da Arábia Saudita há menos de dois meses, já que ele não estava imune em seu cargo anterior como ministro da Defesa.

O jornalista Jamal Khashoggi. Foto: Courtesy of Showtime/ WashingtonPost

A imunidade concedida não cobre cerca de 20 outros réus sauditas citados no processo.

A deferência judicial ao que é oficialmente conhecido como “sugestão de imunidade” de uma administração foi absoluta no passado. “Em nenhum caso um tribunal submeteu uma pessoa a um processo depois que o Poder Executivo determinou que o chefe de Estado ou chefe de governo está imune”, disse o documento.

Um porta-voz do Departamento de Estado disse que o governo Biden expressou repetidamente sua “grave preocupação com a responsabilidade dos agentes sauditas pelo assassinato de Jamal Khashoggi”.

Ele “os levantou publicamente e com os níveis mais altos do governo saudita”, ao mesmo tempo em que impôs “sanções financeiras e restrições de visto” relacionadas ao assassinato, disse o porta-voz.

“Esta sugestão de imunidade … não fala nada sobre políticas mais amplas ou sobre o estado das relações” entre os dois países, disse o porta-voz. “Esta foi uma determinação puramente legal.”