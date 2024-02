Guarda Costeira da China aborda barco turístico de Taiwan em uma escalada de tensões

A balsa taiwanesa King Xia transportava 11 tripulantes e 23 passageiros em um passeio pela ilha principal de Kinmen quando foi interceptada por dois navios de patrulha da guarda costeira chinesa. Seis oficiais embarcaram no King Xia e pediram para inspecionar a documentação da tripulação, antes de desembarcar cerca de 30 minutos depois, disse a Autoridade da Guarda Costeira de Taiwan (CGA). Logo depois, uma patrulha da guarda costeira de Taiwan chegou para escoltar o rei Xia de volta ao porto.

Kinmen é território taiwanês, mas fica a poucos quilômetros do continente chinês. Declarações da CGA e de autoridades taiwanesas sugerem que o rei Xia se desviou ligeiramente do curso – o que, segundo a CGA, era para evitar cardumes na área. As autoridades da ilha também disseram que navios turísticos chineses e taiwaneses muitas vezes cruzam acidentalmente para as águas do outro lado, mas que a CGA não tenta embarcar em barcos chineses por entender como acidental. Eles pediram às autoridades chinesas que “mantenham a paz e a racionalidade”.