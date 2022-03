Imagens de satélite mostram Mariupol, Irpin e Chernihiv parcialmente destruídas

Imagens de satélite divulgadas nesta segunda-feira, 21, mostram uma visão panorâmica da destruição causada pela guerra nas cidades ucranianas. Mariupol, Irpin, Chernihiv estão entre as cidades mais atingidas e bombardeadas pelos russos. Em Mariupol, os registros oferecem uma das poucas imagens atualizadas disponíveis da cidade, de onde jornalistas da Associated Press saíram dias atrás.

As fotografias, tiradas pela empresa americana Maxar Technologies, mostram faixas de bairros bombardeados, com fumaça cinza e preta marcando ruínas. Em uma das fotos, capturada no sábado, a câmera dá zoom em um aglomerado de arranha-céus, muitos dos quais parecem ter sido bombardeados.

Imagem de satélite mostra apartamentos em chamas em Mariupol, no sábado, 19. Cidade está sitiada e vive o pior cenário da guerra Foto: Maxar Technologies/AP

O destino de Mariupol, que a Rússia está empenhada em tomar, é incerto. Milhares de civis fugiram nos últimos dias, mas outros milhares permanecem, e a Ucrânia recusou as exigências de Moscou de que os líderes de Mariupol se rendessem e fugissem. Na semana passada, um teatro que abrigava 1,3 mil pessoas foi destruído por um ataque.

A Maxar, que divulga fotos de satélite da Ucrânia desde o início da invasão russa, também publicou imagens das regiões de Kiev e Chernihiv, mostrando mais danos. Em Irpin, perto da capital, uma fumaça escura sai de prédios e pontos de artilharia de campanha russos na cidade.

Fumaça é vista em Irpin, próximo à Kiev, onde tropas russas realizaram ataques nos últimos dias. Imagem também mostra aeroporto de Antonov Foto: Maxar Technologies / EFE

As imagens, tiradas na segunda-feira, também mostram posições de artilharia russas a oeste da Base Aérea de Antonov, controlada pela Rússia, a noroeste da capital, Kiev. Essas posições correspondem a cenas semelhantes em outras posições de artilharia russas – barreiras de terra foram construídas em torno delas.

Tropas de artilharia russa se posicionam próximo ao aeroporto de Antonov, em Hostomel, nesta segunda-feira, 21 Foto: Maxar Technologies / AFP

Em Chernihiv, no norte do país, perto da fronteira com Belarus, tanques de armazenamento de petróleo queimam e crateras maiores pontilham bairros residenciais, além de casas niveladas. A cidade viveu um ataque a um supermercado na semana passada, que deixou ao menos dez mortos. Segundo a embaixada dos Estados Unidos em Kiev, as pessoas esperavam na fila para comprar pão quando foram atingidas. A informação também foi divulgada pela Procuradoria ucraniana.

Imagem de satélite mostra crateras e casas destruídas em Novoselivka, região de Chernihiv, nesta segunda-feira, 21 Foto: Maxar Technologies/Reuters

A invasão da Rússia, que chama de “operação militar especial” para desarmar a Ucrânia, estagnou em grande parte do país. Os militares não conseguiram capturar nenhuma grande cidade, mas causaram destruição maciça em áreas residenciais em diversas.

A Ucrânia disse na segunda-feira que não obedeceria aos ultimatos da Rússia depois que Moscou exigiu que ela parasse de defender a sitiada Mariupol, onde centenas de milhares de civis estão sofrendo com os bombardeios russos. /Com informações do Washington Post e Reuters