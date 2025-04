Israel ataca hospital na Faixa de Gaza, forçando retirada de pacientes

DEIR AL-BALAH, GAZA — Israel atingiu um hospital no norte da Faixa de Gaza na madrugada deste domingo, 13, forçando a retirada de pacientes à medida que os ataques se intensificavam. Os bombardeios que atingiram o território palestino deixaram ao menos 21 mortos.

O ataque antes do amanhecer atingiu o Hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, após Israel emitir um aviso para que os civis deixassem a área, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Uma paciente, uma menina, morreu durante a retirada porque a equipe médica não conseguiu fornecer atendimento urgente, informou o ministério.

Mulher em cadeira de rodas chora sobre o corpo de um parente morto em um ataque israelense, no hospital Mártires de Al-Aqsa, em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza. O ministério da Saúde de Gaza informou que pelo menos 1.574 palestinos foram mortos desde 18 de março, quando o cessar-fogo colapsou, elevando o número total de mortos desde o início da guerra para 50.944. Foto: Eyad Baba/AFP

PUBLICIDADE O hospital é administrado pela Diocese de Jerusalém, que condenou o ataque em um comunicado, dizendo que ele ocorreu no “Domingo de Ramos, início da Semana Santa, a semana mais sagrada do ano cristão”. O Domingo de Ramos comemora a entrada de Jesus em Jerusalém. Israel afirmou que atingiu um centro de comando e controle usado pelo grupo terrorista Hamas no hospital para planejar e executar ataques contra civis e soldados israelenses, sem apresentar provas. Segundo o governo israelense, antes do ataque foram tomadas medidas para mitigar danos, incluindo a emissão de alertas, o uso de munições precisas e vigilância aérea.

Horas depois, um ataque separado a um carro em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza, matou pelo menos sete pessoas, sendo seis irmãos e um amigo deles.

O Exército israelense também afirmou que alvejou outro centro de comando e controle na região de Deir al-Balah, onde muitos militantes do Hamas estariam presentes e planejavam realizar um ataque contra soldados israelenses. Um prédio municipal foi atingido e pelo menos três pessoas morreram.

Os bombardeios atingiram ainda o campo de refugiados de Jabalia, no norte, onde sete pessoas morreram, incluindo duas mulheres, e Khan Younis, no sul. Lá, a ofensiva israelense deixou mais três mortos.

Os ataques ocorreram horas depois de o ministro da Defesa de Israel afirmar que as operações militares se expandiriam rapidamente por toda Gaza e que a população teria de sair das “zonas de combate.” Israel também anunciou no sábado a conclusão do corredor de Morag, isolando a cidade de Rafah, no sul, do restante da Faixa de Gaza. O exército disse que em breve expandirá suas operações “vigorosamente” na maior parte do pequeno território costeiro.

As autoridades israelenses prometeram manter a pressão sobre o Hamas para libertar os 59 reféns restantes – dos quais 24 são considerados vivos – e aceitar os novos termos de cessar-fogo propostos.

O diretor do Hospital Al-Ahli, Fadel Naim, afirmou que foram avisados sobre o ataque antes de ele ocorrer. Em uma publicação no X, ele escreveu que a sala de emergência, a farmácia e os edifícios ao redor foram severamente danificados, afetando mais de 100 pacientes e dezenas de profissionais de saúde.

O ministério da Saúde informou que o ataque destruiu o ambulatório e os laboratórios, além de danificar a ala de emergência.

Imagens do local após o bombardeio mostraram o teto de cimento do hospital desabado, cercado por escombros. Munir al-Boursh, diretor-geral do ministério da Saúde, classificou a evacuação como assustadora, com pessoas sendo levadas para as ruas ainda em camas hospitalares.

PUBLICIDADE “Foi muito assustador para os pacientes... nós não sabíamos o que estava acontecendo”, disse ele. O ministério informou que os pacientes foram transferidos para outros três hospitais da Cidade de Gaza: Shifa, Al-Quds e o Hospital de Campanha do Kuwait. Instalações médicas frequentemente são atingidas em guerras, mas os combatentes geralmente descrevem tais incidentes como acidentais ou excepcionais, já que hospitais gozam de proteção especial segundo o direito internacional. Em sua campanha de 18 meses em Gaza, Israel se destacou por conduzir uma ofensiva aberta contra hospitais – cercando e invadindo alguns deles várias vezes – além de atingir diversos outros em bombardeios, sob a acusação de que o Hamas os utiliza como escudo para seus combatentes. No mês passado, Israel atacou o Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, o maior do sul da Faixa de Gaza, matando duas pessoas, ferindo outras e provocando um grande incêndio, segundo o ministério da Saúde do território. A unidade já estava sobrecarregada com mortos e feridos quando Israel encerrou o cessar-fogo com uma onda surpresa de ataques aéreos.

A guerra começou depois que o Hamas matou 1.200 pessoas – em sua maioria civis – durante o ataque de 7 de outubro de 2023, e capturou 250 pessoas, muitas das quais foram posteriormente libertadas em acordos de cessar-fogo.

Mais de 50 mil palestinos foram mortos até agora na ofensiva de retaliação de Israel, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre combatentes e civis em sua contagem, mas afirma que mais da metade dos mortos são mulheres e crianças.

