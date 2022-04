Eleições na França: Emmanuel Macron vence Marine Le Pen, apontam projeções

PARIS - O presidente Emmanuel Macron foi reeleito na França neste domingo, 24, de acordo com projeções de boca de urna divulgadas pela imprensa francesa. Apesar da baixa participação, o centrista deve ter 58,2% dos votos, contra 41,8% de sua rival, Marine Le Pen, de extrema direita, segundo projeção do Instituto Ipsos, divulgada pelo diário Le Monde. Le Pen reconheceu a derrota pouco depois da divulgação das projeções, ainda que a apuração não tenha sido concluída.

Macron fez um breve discurso a apoiadores no Champ de Mars, em Paris, na noite deste domingo. O presidente afirmou saber que nem todos que votaram nele o fizeram pela sua plataforma, mas sim para evitar que a extrema direita assumisse o poder. Parecendo emocionado, ele reconheceu sua responsabilidade frente aos seus apoiadores, aos que se abstiveram e aos eleitores de Le Pen -- reprimindo vaias após pronunciar o nome da opositora. “A partir desta noite, não sou o líder de um campo, mas o presidente de todos”, disse.

Leia também Muçulmanos dos subúrbios de Paris dão vantagem a Macron no 2º turno das presidenciais na França

Ele também afirmou que o novo mandato não será uma mera continuação de seu primeiro governo, prometendo um novo método de governança para os próximos cinco anos.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Avanço do extremismo

Embora os levantamentos indiquem sua derrota, Le Pen saudou os resultados -- os melhores obtidos pela extrema direita francesa na história -- como “uma vitória brilhante”. “Vou continuar meu compromisso com a França e os franceses. Vou lutar esta batalha”, declarou.

Se a previsão se confirmar, Macron terá conquistado mais votos do que o esperado -- pesquisas de opinião mais recentes davam ao centrista entre 53% e 55,5% dos votos. Os números da boca de urna indicam que, apesar da derrota, Le Pen conquistaria mais votos do que em 2017, quando obteve 33,9%, contra o mesmo rival.

O segundo turno das eleições, realizado neste domingo, foi marcado por uma alta taxa de abstenção. Embora quase 49 milhões de franceses estivessem aptos a votar, 28% se absteve, um aumento de 2,5% em relação ao número registrado em 2017.

Partidários de Macron assistem à divulgação de pesquisa de boca de urna após o segundo turno da eleição francesa diante da Torre Eiffel, em Paris Foto: Benoit Tessier/Reuters





Apesar da vitória significativa, Macron não está a salvo de turbulências, já que muitos eleitores, principalmente de esquerda, votaram nele com relutância, apenas para impedir a vitória da extrema direita. “Haverá continuidade na política do governo porque o presidente foi reeleito. Mas também ouvimos a mensagem do povo francês”, disse o ministro da Saúde, Olivier Veran, à BFM TV.

As eleições parlamentares de junho serão o primeiro grande desafio interno de Macron. Partidos à esquerda e à direita do presidente tentarão eleger um parlamento de oposição.

Macron se junta a um pequeno clube -- apenas dois presidentes franceses antes dele conseguiram garantir um segundo mandato. Mas sua margem de vitória destaca quantos franceses não estão convencidos de seu primeiro mandato.

A vitória de Macron distancia a França do projeto de ruptura de Le Pen, que defendia a exclusão de estrangeiros da assistência social e a saída do país do comando integrado da Otan.

Os resultados também são um alívio para a União Europeia, duramente criticada por Le Pen. “Podemos contar com a França por mais cinco anos”, disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no Twitter, enquanto a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, escreveu: “Estou muito feliz por poder continuar nossa excelente cooperação”.

A reeleição de Macron ocorre em um cenário de descontentamento entre os jovens e entre os eleitores desiludidos do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, que levou quase 22% dos votos no primeiro turno. /AFP, EFE, REUTERS