Fortes chuvas associadas ao furacão Beryl e à tempestade tropical Alberto levaram aproximadamente 200 crocodilos a entrar em áreas urbanas no Estado mexicano de Tamaulipas, do outro lado da fronteira com o Texas, disseram autoridades estaduais e federais nesta semana. Até agora, as autoridades afirmam ter capturado e realocado 165 dos grandes répteis desde que Alberto atingiu a região com chuvas em junho.

Beryl passou pela mesma área antes de atingir o sul do Texas no início desta semana. As autoridades disseram que as fortes chuvas elevaram os níveis de água nas lagoas costeiras, fazendo com que os animais invadissem cidades como Tampico e as cidades vizinhas de Ciudad Madero e Altamira.

Crocodilos aparecem em áreas urbanas após inundações no México Foto: Gobierno del Estado de Tamaulipas

PUBLICIDADE A chefe do departamento ambiental do Estado de Tamaulipas, Karina Lizeth Saldívar, disse em um comunicado que “as recentes chuvas aumentaram os níveis de água nos sistemas de lagoas, o que levou a um aumento nas aparições de crocodilos.” A Procuradoria Federal de Proteção Ambiental disse que cerca de 40 crocodilos a mais foram capturados na área em junho e foram realocados para habitats adequados fora de áreas povoadas. O problema pode continuar, disse o escritório, observando que “à medida que os níveis de água diminuem em locais como ruas e canais de drenagem que foram inundados, os crocodilos aparecerão e os avistamentos certamente aumentarão”.

O problema veio à tona nesta semana quando usuários de redes sociais postaram vídeos de vários crocodilos amarrados em áreas urbanas. Isso “causou um alvoroço nas redes sociais”, disse o departamento. Crocodilos são uma espécie protegida no México. Ataques por eles no país são raros, mas ocorrem. /AP