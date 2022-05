O Sinn Fein, partido político que foi braço político do Exército Republicano Irlandês (IRA), celebrou sua primeira vitória eleitoral na história da Irlanda do Norte como um “momento decisivo” para o território controlado pelos britânicos e defendeu um debate sobre a unificação da Irlanda.

A vice-líder do Sinn Fein, Michelle O'Neill, e a líder do partido, Mary Louise McDonald, falam à imprensa

A vitória dos nacionalistas do Sinn Fein nas eleições locais da semana passada não mudará o status da região, já que o referendo para deixar o Reino Unido precisaria da aprovação do governo britânico – o que levaria anos para acontecer.

No entanto, analistas dizem que a votação histórica seria o primeiro passo do processo de unificação. Segundo pesquisas recentes, a maioria dos norte-irlandeses ainda prefere manter a união com os britânicos, mas a proporção, que há alguns anos era de 60% a 20%, hoje é de 50% a 30% – com cerca de 20% que se dizem indecisos.

O movimento pela unificação cresceu após o Brexit. A maioria na Irlanda do Norte votou pela permanência na União Europeia, mas teve de aceitar o resultado. A nova geração, que cresceu em uma ilha integrada e não viveu os traumas do conflito entre católicos e protestantes, entre 1968 e 1998, tende ser mais tolerante com as diferenças religiosas./AP