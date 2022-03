Noruega reforçará tropas perto da fronteira com a Rússia

O governo norueguês anunciou, nesta sexta-feira, 18, que vai desbloquear 3 bilhões de coroas (quase US$ 340 milhões) adicionais este ano para reforçar sua presença militar na região norte do país, próximo à fronteira com a Rússia.

“Ainda que um ataque russo à Noruega seja improvável, temos que estar conscientes de que temos um vizinho ao leste que se tornou mais perigoso e mais imprevisível”, justificou o ministro da Defesa, Odd Roger Enoksen, em uma coletiva de imprensa.

Ministro da Defesa da Noruega, Odd Roger Enoksen (à esquerda), conversa com ministra da Defesa da Macedônia, Slavjanka Petrovksa, durante reunião da Otan no dia 16 de março Foto: Johanna Geron/ Reuters

Este investimento servirá para aumentar a presença da Marinha ao norte, intensificar o treinamento do soldados da ativa e da reserva, aumentar o armazenamento de munição, combustíveis e outros materiais estratégicos.

Também será usado para melhorar a capacidade de acolhida de tropas aliadas e reforçar a ciberdefesa e o serviço de Inteligência. “Temos que aumentar nossa defesa no grande norte”, acrescenta Enoksen.

Guardiã das fronteiras setentrionais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) na Europa, a Noruega compartilha 196 quilômetros de fronteira terrestre com a Rússia no Ártico, assim como uma imensa fronteira marítima no mar de Barents. /AFP