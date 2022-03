Relaxar é uma habilidade. Veja como colocar em prática

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Em algum momento de 2021, aprendi a fazer algo que suspeito que melhorará muito a maneira como lido com o que já parece ser um 2022 angustiante. Essa coisa que aprendi parece trivial, uma prática tão simples que você pensaria que não haveria necessidade para instrução especial – e é provavelmente por isso que muitos de nós passamos a vida sem saber que existe uma técnica específica para fazê-la direito. O que é essa arte obscura? Aprendi a maneira correta de relaxar.

Não quero dizer que descobri os benefícios de ir com calma ou manter a calma diante da adversidade e deixar os problemas da vida escaparem das minhas costas. Digo mais literalmente: aprendi a relaxar meus músculos, a isolar propositalmente e sistematicamente cada parte do meu corpo e afrouxar a carne dos meus ossos.

Relaxamento muscular é uma técnica antiga para ajudar em manter a calma. Foto: Pixabay

E aprendi que fazê-lo regularmente, uma ou várias vezes ao dia, pode mudar a vida mais ou menos instantaneamente. Para mim, o relaxamento muscular deliberado reduz imediatamente a fadiga, o estresse e a ansiedade. Ele cria uma espécie de sensação revigorante que pode ser alcançada em praticamente qualquer lugar e a qualquer momento. E fica mais eficaz quanto mais eu faço.

Passei a pensar no relaxamento como uma habilidade; quanto mais relaxo, melhor aprendo quais partes do meu corpo tendem a ficar tensas, como é essa tensão e como desbloqueá-la com um movimento rápido da mente.

Isso pode parecer bobagem da Nova Era, mas os benefícios do relaxamento muscular foram estudados por décadas, e pesquisas descobriram que versões da prática podem mitigar uma ampla gama de condições físicas e mentais – entre elas transtorno de ansiedade generalizada, hipertensão, síndrome do intestino irritável, insônia, dor crônica, depressão pós-parto, alguns sintomas de esquizofrenia, alguns efeitos colaterais do tratamento do câncer, estresse entre estudantes e raiva e agressividade em adolescentes.

Mas já disse o suficiente sobre o que o relaxamento faz. Aqui está como fazê-lo. Um dos métodos mais utilizados é conhecido como relaxamento muscular progressivo, desenvolvido no início do século passado por Edmund Jacobson, um médico pioneiro na pesquisa sobre a conexão entre tensão física e bem-estar mental.

O insight de Jacobson foi que um músculo moderadamente tenso é indistinto – isto é, muitas vezes não percebemos, na vida comum, que certos músculos estão em estado de tensão. Seu método de relaxamento é, portanto, um processo de duas etapas. Primeiro, aprenda a reconhecer a sensação de um músculo em particular quando ele está flexionado. Então, concentrando-se nesse músculo no estado flexionado, faça o oposto da flexão: relaxe.

Quando você está começando com o relaxamento muscular, pode ser útil reservar tempo e espaço para fazê-lo. Encontre 10 ou 15 minutos no dia em que você raramente seja perturbado. Procure um local tranquilo onde você possa se deitar em uma cama ou sentar em um sofá. Feche seus olhos. Faça algumas respirações profundas.

Agora vamos lá: comece nas extremidades – digamos, nas mãos. Aperte-as e concentre sua mente no que sente. Qual é a sensação física de um punho cerrado? Quais músculos são ativados e como é a sensação de sua ativação? Depois de passar alguns segundos focando nesse aperto, você será capaz de fazer o oposto.

Ao expirar (descobri que o relaxamento é alcançado de uma forma melhor com a expiração), abra suavemente as mãos. Deixe de lado a tensão. Sinta sua mão afrouxando, tornando-se pesada, entrando em relaxamento.

Depois de repetir isso algumas vezes, você pode passar para outras partes. Seus braços: flexione seus bíceps, sinta a flexão e depois solte. Seus ombros: levante-os, depois solte-os. Sua boca: Sorria abertamente e sinta a força dos músculos do seu sorriso, então deixe seu sorriso ficar leve.

Continue assim por todo o corpo, tensionando e relaxando, e no final, prometo, você notará algo. No início, pode ser apenas uma sensação de calma, mas quanto mais você fizer isso, mais profundo será o relaxamento, eventualmente atingindo um estado tão feliz de bem-estar que pode ser difícil parar. Em uma semana de férias na praia no verão passado, passei uma hora ou mais todos os dias apenas relaxando – deleitando-me com a euforia de um corpo no máximo de sua folga.

O relaxamento muscular também se tornou minha maneira de ir para a cama. Eu costumava ter muitos problemas para adormecer; agora eu me deito, inspiro e expiro em um ritmo lento e me concentro em deixar toda a tensão fluir para fora dos meus membros. Geralmente adormeço em 20 minutos.

Alguns anos atrás, escrevi sobre como a meditação diária me ajudou a lidar com o caos da vida digital. Ainda medito com bastante frequência, mas reconheço que a meditação não é para todos. Muitas pessoas acham quase impossível aquietar a mente; muitas pessoas me disseram que acharam a prática tão difícil que desistiram depois de uma ou duas sessões.

O relaxamento muscular está relacionado à meditação – aquietar o corpo é uma parte importante de aquietar a mente – mas é muito mais fácil de entrar e muito mais portátil. Após as primeiras práticas, você começará a dominar sua tensão, a sentir como está inconscientemente contraindo partes do seu corpo ao longo do dia.

Uma vez que você começa a reconhecer essa sensação, o relaxamento muscular pode se tornar uma atividade completa e permanente. A menos que você esteja operando máquinas pesadas, sendo perseguido por um urso ou enfrentando um perigo iminente, geralmente você pode relaxar sempre que quiser.

Eu me vejo relaxando conscientemente em qualquer lugar, a qualquer hora – na fila do caixa do supermercado, digamos, ou enquanto estou esperando minha companhia de seguros. E agora que terminei de fazer elogios ao relaxamento, suponho que vou relaxar agora mesmo. /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES

