Órgão eleitoral controlado pelo chavismo confirma vitória de Maduro em eleição na Venezuela

O presidente do CNE, Elvis Amoroso, leu nesta sexta-feira, 2, o boletim atualizado com 97% das atas apuradas. Ele afirma que Maduro teve 6,4 milhões dos votos contra 5,3 milhões de González, o candidato da oposição que foi reconhecido como presidente pelos Estados Unidos, seguido por Argentina, Uruguai, Peru, Equador e Costa Rica.

Ainda de acordo com o presidente do CNE, a participação foi próxima dos 60% com comparecimento de 12,3 milhões dos 21,3 milhões eleitores aptos a votar.